Guerra na Ucrânia

Putin chama "porquinhos" aos líderes europeus

17 dez, 2025 - 17:10

Presidente da Rússia ameaçou que as tropas russas vão conquistar a Ucrânia seja pela força ou paz, caso Zelensky e os aliados europeus rejeitem o plano de paz da administração Trump.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou esta quinta-feira que as tropas russas vão avançar na Ucrânia e tomar mais território por meios diplomáticos ou pela força, avançou o jornal britânico "The Guardian".

Caso o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os aliados europeus rejeitem o plano de paz da administração Trump, Putin continuará a fortalecer a ofensiva russa e aumentar os 19% que diz controlar da Ucrânia.

Os Estados Unidos da América (EUA) têm negociado as propostas para terminar o conflito com a Rússia e, em reuniões separadas, com Kiev e os líderes europeus – apelidados esta quinta-feira como "porquinhos" por Putin.

Na reunião anual do Ministério de Defesa russo, Putin disse ainda que a Rússia estava a avançar em todas as frentes e alcançaria os seus objetivos na Ucrânia pela força ou através da diplomacia, com as dezenas de milhares de tropas enviadas para a Ucrânia em 2022.

Se os líderes europeus "recusarem envolver-se em discussões substantivas, a Rússia alcançará a libertação das suas terras históricas por meios militares", anunciou o Presidente russo.

Já o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, indicou que aumentar o ritmo da ofensiva era a missão da Rússia em 2026.

A Rússia afirma que a Crimeia, o Donbas, Kherson e Zaporizhzhia fazem agora parte da Rússia. Porém, a Ucrânia diz que nunca vai aceitar a conquista das terras, defendendo que quase todos os países consideram essas regiões como parte da Ucrânia.

