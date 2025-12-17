Trump alarga proibição de viagens aos Estados Unidos a sete países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump aumentou esta terça-feira a lista de países sujeitos a uma proibição total de viagens , proibindo a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de mais sete países, incluindo a Síria, além de cidadãos com documentos emitidos pela Autoridade Palestiniana, o governo da Palestina na Cisjordânia.

A decisão, que surge após a detenção de um suspeito afegão no tiroteio contra dois militares da Guarda Nacional durante o fim de semana do Dia de Ação de Graças, vem "fortalecer as restrições de entrada para cidadãos de países com deficiências comprovadas, persistentes e graves em triagem", refere a Casa Branca em comunicado.

Além de Síria, Trump proíbe ainda a entrada a cidadãos de Burkina Faso, Mali, Níger e Sudão do Sul, além de uma proibição total a Laos e Serra Leoa, que anteriormente estavam sujeitos apenas a restrições parciais.

As alterações vão entrar em vigor a partir de janeiro e vêm acrescentar mais países à lista de 12 países cujos cidadãos estão proibidos de visitar os Estados Unidos, anunciada em junho por Trump. Na altura, a proibição incluía Afeganistão, Myanmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iémen, com restrições parciais para cidadãos de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turquemenistão e Venezuela.

A ordem surge cerca de um mês depois de Donald Trump ter recebido o presidente da Síria na Casa Branca, Ahmed al-Sharaa, - a primeira vez de um presidente sírio a Washington desde a independência do país.