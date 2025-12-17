Ouvir
Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança por "agressão contínua dos EUA"

17 dez, 2025 - 23:15 • Ricardo Vieira, com Reuters

Donald Trump ordenou esta semana o “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Aliado do Presidente norte-americano afirma que os EUA poderão declarar guerra a Caracas.

A Venezuela pediu esta quarta-feira uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a “agressão contínua dos Estados Unidos” contra o país.

O pedido foi endereçado através de uma carta enviada ao órgão de 15 membros, a que a agência Reuters teve acesso.

Um diplomata da ONU indicou que a reunião deverá ser agendada para a próxima terça-feira.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou esta semana o “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

Esta foi a mais recente iniciativa de Washington para aumentar a pressão sobre o Governo de Nicolás Maduro, visando a sua principal fonte de receitas.

Esta quarta-feira, o comentador ultraconservador norte-americano Tucker Carlson afirmou que o Presidente norte-americano, Donald Trump, está a preparar-se para declarar guerra à Venezuela.

De acordo com este aliado de Trump, os congressist(...)

De acordo com este aliado de Trump, os congressistas foram informados que o Presidente vai anunciar a intervenção militar num discurso à nação.

A declaração está marcada para as 2h00 da madrugada (hora de Lisboa). O discurso à nação aconteceu a um mês de Donald Trump completar o primeiro ano de mandato na Casa Branca.

Entretanto, o secretário-geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou à contenção imediata entre os Estados Unidos da América e a Venezuela. O pedido foi anunciado esta quarta-feira pelo porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq.

Guterres apelou a que ambos os países "honrem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas e qualquer outro quadro jurídico aplicável, para salvaguardar a paz na região", confirmou o porta-voz.

