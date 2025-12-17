Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança por "agressão contínua dos EUA"

A Venezuela pediu esta quarta-feira uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a “agressão contínua dos Estados Unidos” contra o país.

O pedido foi endereçado através de uma carta enviada ao órgão de 15 membros, a que a agência Reuters teve acesso.

Um diplomata da ONU indicou que a reunião deverá ser agendada para a próxima terça-feira.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou esta semana o “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

Esta foi a mais recente iniciativa de Washington para aumentar a pressão sobre o Governo de Nicolás Maduro, visando a sua principal fonte de receitas.

Esta quarta-feira, o comentador ultraconservador norte-americano Tucker Carlson afirmou que o Presidente norte-americano, Donald Trump, está a preparar-se para declarar guerra à Venezuela.