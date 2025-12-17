Von der Leyen: "Temos de decidir financiar a Ucrânia nos próximos dois anos neste Conselho Europeu"

Ursula von der Leyen reforçou, esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, a necessidade dos países da União Europeia aprovarem financiamento para a Ucrânia para os próximos dois anos, utilizando 90 mil milhões de euros de ativos russos imobilizados. "Temos de decidir financiar a Ucrânia nos próximos dois anos neste Conselho Europeu", pediu a presidente da Comissão Europeia em Estrasburgo, no debate de preparação do Conselho Europeu que começa esta quinta-feira, em Bruxelas. "Esta procura pela defesa não é apenas sobre defesa, é sobre a nossa liberdade, a nossa prosperidade, a nossa independência, e não há ato mais importante de defesa europeia que apoiar a defesa da Ucrânia". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Os próximos dias vão ser um passo crucial para o assegurar", continuou von der Leyen. "Cabe a nós decidir como financiamos a luta da Ucrânia. Conhecemos a urgência. É aguda. Todos a sentimos. Todos a vemos. Porque à medida que as negociações de paz se intensificam, também os ataques russos se intensificam". Ursula von der Leyen repetiu, depois, a necessidade de a Europa utilizar 90 mil milhões de euros de ativos russos congelados para financiar a defesa ucraniana, cobrindo dois terços da necessidade de 137 mil milhões de euros projetada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026 e 2027.

"Isto é sobre muito mais que números. É sobre fortalecer a capacidade da Ucrânia de assegurar uma paz real, uma que é justa, que é duradoura, uma que protege a Ucrânia e assim também protege a Europa", afirmou, acrescentando que também é preciso "aumentar o custo da guerra para a Rússia". Sublinhando que o congelamento dos ativos russos vai ficar em vigor "até decidirmos em contrário, até à Rússia parar a guerra, e até à Rússia pagar as reparações devidas à Ucrânia pelos danos infligidos", von der Leyen voltou a argumentar que a medida serve para "fortalecer a capacidade da Ucrânia assegurar uma paz real". A Bélgica levantou reservas à utilização dos ativos russos congelados para um empréstimo à Ucrânia, proposta lançada pela Comissão Europeia no início de dezembro. O país centro-europeu detém a maior parte dos 210 mil milhões de euros de ativos imobilizados, e aponta que há várias questões legais que não estão abrangidas pelas propostas da Comissão.