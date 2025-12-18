Agricultores europeus protestam em Bruxelas contra cortes da UE

Os agricultores europeus protestam esta quinta-feira, em Bruxelas, contra a política agrícola da União Europeia, a nova proposta da Comissão Europeia para a Política Agrícola Comum e e o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

A nova proposta prevê um corte de 20% na Política Agrícola Comum do espaço europeu. Em resposta, esperam-se cerca de 12 mil agricultores na capital belga, representando todos os estados-membros, contra a redução do orçamento destinado ao setor para o período entre 2028 e 2034. Poderá ser a maior manifestação de sempre de agricultores europeus.

De acordo com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a agricultura portuguesa pode ficar numa situação de desvantagem perante os parceiros europeus.

A manifestação arranca oficialmente pelas 12h00 locais (13h00 de Lisboa), mas pelas ruas de Bruxelas já se ouvem os tratores. Os agricultores vão percorrer várias artérias da cidade, num percurso que culmina na Place du Luxembourg, local central para as atividades do Parlamento Europeu. Várias estradas vão estar cortadas ao trânsito.

Já na quarta-feira decorreu outro protesto de agricultores, mas em Estrasburgo, França, aproveitando a última reunião dos eurodeputados neste local, este ano. Cerca de duas dezenas de tratores e perto de 50 agricultores estacionaram no acesso ao Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Esta quarta-feira, à Renascença, o secretário-geral da CAP defende que as necessidades de investimento da União Europeia no setor da Defesa não devem ser satisfeitas "à custa do rendimento dos agricultores".

"A defesa aumenta muito e bem. Mas, na proposta da Comissão para o orçamento da União Europeia de 2028 a 2034, há um aumento de 40% e a Política Agrícola Comum tem um corte de 20%", lembra o responsável.