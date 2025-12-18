Antigo piloto de corridas Greg Biffle e família morrem em acidente de avião

O antigo piloto de corridas NASCAR Greg Biffle, de 55 anos, e membros da família morreram esta quinta-feira num acidente com um jato privado, no estado norte-americano da Carolina do Norte. A notícia foi confirmada pelo congressista Richard Hudson.



A esposa de Biffle, Cristina, a filha Emma, de 14 anos, e o filho Ryder, de 5 anos, também morreram na tragédia.



O jato privado despenhou-se e explodiu no aeroporto regional de Statesville, no estado norte-americano da Carolina do Norte.

As informações iniciais davam conta de vários mortos

O avião pertencia a Greg Biffle, um antigo piloto de corridas NASCAR.

O Aeroporto Regional de Statesville informou que o acidente ocorreu às 10h15 locais, acrescentando que responsáveis da Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla inglesa) estavam a caminho do local do desastre.