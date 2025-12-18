Antigo piloto de corridas Greg Biffle e família morrem em acidente de avião

18 dez, 2025 - 19:04 • Ricardo Vieira, com Reuters
O antigo piloto de corridas NASCAR Greg Biffle, de 55 anos, e membros da família morreram esta quinta-feira num acidente com um jato privado, no estado norte-americano da Carolina do Norte. A notícia foi confirmada pelo congressista Richard Hudson.
A esposa de Biffle, Cristina, a filha Emma, de 14 anos, e o filho Ryder, de 5 anos, também morreram na tragédia.
O jato privado despenhou-se e explodiu no aeroporto regional de Statesville, no estado norte-americano da Carolina do Norte.
As informações iniciais davam conta de vários mortos
O avião pertencia a Greg Biffle, um antigo piloto de corridas NASCAR.
O Aeroporto Regional de Statesville informou que o acidente ocorreu às 10h15 locais, acrescentando que responsáveis da Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla inglesa) estavam a caminho do local do desastre.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) ficará responsável pela investigação.
A aeronave, um Cessna C550, tinha acabado de descolar do aeroporto de Statesville, mas o piloto tentou inverter a rota e regressar para aterrar.
Biffle, que completa 56 anos na próxima semana, venceu 19 corridas da Cup Series ao longo de 20 anos de carreira.
A sua última prova no circuito foi a Geico 500 de 2022, em Talladega. Em 2023, foi distinguido como um dos 75 Melhores Pilotos da história da NASCAR.
Biffle é também proprietário de um helicóptero, que utilizou em operações de resgate para ajudar pessoas isoladas no oeste da Carolina do Norte, na sequência do furacão Helene, em setembro de 2024.
[notícia atualizada às 20h38]