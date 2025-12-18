Ativos russos. “Não sairemos daqui sem uma decisão”, avisa António Costa

"Há várias soluções possíveis e a Comissão apresentou-as e hoje faremos este debate. O que posso garantir é que não sairemos daqui sem uma decisão final sobre este assunto, seja hoje ou amanhã”, acrescentou António Costa.

“Esta decisão é crucial para garantir que a Ucrânia esteja numa posição de força nas negociações", disse o presidente do Conselho Europeu aos jornalistas, em Bruxelas, onde decorre a cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos 27 da União Europeia.

Seja como for, António Costa avisa que ninguém vai para casa enquanto não existir solução.

Ninguém arreda pé, mas não se pode dizer que os Estados-membros estão serenos. Nada disso. É preciso um acordo para o financiamento da Ucrânia. A hipótese A é a utilização dos ativos russos que foram congelados pela União, mas a Bélgica resiste, e há outros países também com reservas. Assuntos que estão em cima da mesa no Conselho Europeu que arranca esta quinta-feira em Bruxelas.

Hoje, amanhã, demore o tempo que demorar. Ursula von der Leyen repete o aviso de Costa, e procura amortecer a resistência belga à utilização dos ativos russos.

“Apoio totalmente a Bélgica quando insiste em ver as suas preocupações e apreensões acomodadas", disse a presidente da Comissão Europeia aos jornalistas, antes do início do encontro.

"Estamos a trabalhar dia e noite com a Bélgica e isto é absolutamente compreensível: o risco tem de ser partilhado por todos e temos de encontrar uma solução hoje. Como disse hoje o Presidente do Conselho, e eu concordo, não sairemos do Conselho Europeu sem uma solução para o financiamento da Ucrânia nos próximos dois anos.”

Também o primeiro-ministro português antecipa um debate duro – depois de Trump ter dito que os líderes europeus são fracos – e Luís Montenegro admite que é a força da Europa que está hoje a ser posta à prova.

“É caso para dizer que a força da Europa, e a solidariedade europeia, estão hoje a ser postas à prova", disse o primeiro-ministro aos jornalistas. "A Europa não pode nem deve falhar. A reunião será dura, será intensa, mas é possível chegarmos a um entendimento. Do nosso ponto de vista, a solução ideal é usar os ativos russos congelados, mas estamos abertos a outras soluções, ou até à conjugação de mais do que uma.”

Estas são as notas essenciais deste Conselho Europeu, que começou com uma hora de atraso e não se sabe quando acaba, e onde todos esperam que os ativos russos não venham a ser tóxicos para o futuro da União Europeia.