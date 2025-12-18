Bill Gates e Woody Allen em novas fotografias divulgadas do caso Epstein

18 dez, 2025 - 22:34 • Diogo Camilo
A um dia do fim do prazo para a divulgação de ficheiros do processo de Jeffrey Epstein, os Democratas no Congresso disponibilizaram mais imagens relacionadas com o caso, pressionando ao mesmo tempo Donald Trump e a sua administração a libertar toda a informação.
"É tempo do Departamento de Justiça divulgar os ficheiros", escreveram os democratas na Comissão de Supervisão do Congresso, disponibilizando cerca de 70 fotografias que incluem Epstein com menores, alegadamente envolvidas em esquemas de tráfico sexual e abuso sexual, e onde também figura Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo.
Entre as fotos divulgadas esta quinta-feira estão também Steve Bannon, antigo conselheiro de Donald Trump, o filósofo Noam Chomsky e o realizador Woody Allen.
Além destas figuras, estão documentos e mensagens com referências a jovens estrangeiras, com passaportes da Ucrânia, África do Sul ou Rússia, com nomes e outros dados rasurados.
Durante o período das fotografias, o gestor de fortunas, que foi encontrado enforcado na sua cela da prisão enquanto aguardava julgamento, mantinha uma relação de amizade com o atual presidente dos Estados Unidos, que também surge noutras fotografias já divulgadas por democratas, tal como outro ex-presidente norte-americano, Bill Clinton.