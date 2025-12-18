Ouvir
Em Destaque
Estados Unidos

EUA estão a investigar relação entre tiroteio em universidade e homicídio de professor português do MIT

18 dez, 2025 - 19:58 • Diogo Camilo

Assassinato de Nuno Loureiro aconteceu na segunda-feira, dois dias depois e a 80 quilómetros de onde aconteceu um tiroteio que matou duas pessoas e fez nove feridos, na Universidade de Brown.

A polícia norte-americana está a investigar a possível relação entre o assassinato de Nuno Loureiro, físico português morto a tiro em Boston na segunda-feira, e o tiroteio na Universidade de Brown, quematou dois estudantes e feriu outras nove pessoas no passado sábado.

Segundo a CNN, autoridades estão a investigar a possibilidade, que ainda não foi confirmada. Os dois locais ficam a cerca de 80 quilómetros de distância entre si e nenhum dos suspeitos do homicídio e do tiroteio foram ainda identificados ou intercetados.

Esta quinta-feira, um jornal israelita apontou para a possiblidade do Irão poder estar envolvido na morte do físico que dirigia um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Com 47 anos, Nuno Loureiro foi atingido a tiro nesta segunda-feira à entrada do prédio onde morava, nos arredores de Boston, acabando por morrer no dia seguinte.

Sobre o tiroteio na universidade de Brown, autoridades divulgaram um vídeo do suspeito, "um homem possivelmente na casa dos 30 anos", "vestido de preto" e que fugiu do local do tiroteio "a pé".

Nuno Loureiro, antigo aluno do Instituto Superior Técnico (IST), dirigia o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT desde maio de 2024. A sua investigação focava-se em física teórica e nas suas aplicações na fusão.

Tópicos
Saiba Mais
