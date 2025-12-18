Homicídio em Hollywood. Reveladas as causas de morte de Rob Reiner e da mulher

18 dez, 2025 - 12:45 • Redação
O realizador norte-americano Rob Reiner e a mulher, Michel Reiner, morreram devido a "múltiplas lesões provocadas por objeto cortante" de acordo com o instituto médico legal de Los Angeles, avançou o jornal "CNN Internacional".
O médico-legista confirmou a causa de morte por "homicídio", reforçando a hipótese de que o filho do casal, Nick Reiner, possa ser o autor do crime.
O casal de Hollywood encontrado morto no domingo em casa foi, segundo os médicos, morto por perfurações com objetos afiados e pontiagudos.
Nick Reiner terá sido visto a discutir com os pais
Porém, ainda não se sabe que motivos poderão ter levado ao filho para assassinar os pais.
Os restos mortais estão prontos para ser entregues aos familiares mais próximos.