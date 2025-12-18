Ouvir
Estados Unidos

Homicídio em Hollywood. Reveladas as causas de morte de Rob Reiner e da mulher

18 dez, 2025 - 12:45 • Catarina Magalhães

"Múltiplos ferimentos por objeto cortante" é uma das conclusões reveladas pelo instituto médico legal de Los Angeles. O filho é o principal suspeito da morte dos pais.

O realizador norte-americano Rob Reiner e a mulher, Michel Reiner, morreram devido a "múltiplas lesões provocadas por objeto cortante" de acordo com o instituto médico legal de Los Angeles, avançou o jornal "CNN Internacional".

O médico-legista confirmou a causa de morte por "homicídio", reforçando a hipótese de que o filho do casal, Nick Reiner, possa ser o autor do crime.

O casal de Hollywood encontrado morto no domingo em casa foi, segundo os médicos, morto por perfurações com objetos afiados e pontiagudos.

Filho do realizador Rob Reiner acusado da morte dos pais

Estados Unidos

Filho do realizador Rob Reiner acusado da morte dos pais

Nick Reiner terá sido visto a discutir com os pais(...)

Porém, ainda não se sabe que motivos poderão ter levado ao filho para assassinar os pais.

Os restos mortais estão prontos para ser entregues aos familiares mais próximos.

