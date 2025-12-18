Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Irão pode estar envolvido na morte de português, diz Israel

18 dez, 2025 - 16:28 • Catarina Magalhães

O cientista nuclear do MIT, de 47 anos, foi atingido a tiro nesta segunda-feira à entrada do prédio onde morava, nos arredores de Boston.

A+ / A-

O Irão pode estar envolvido na morte do físico português Nuno Loureiro, que dirigia um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), avançou o jornal israelita "The Jerusalem Post".

"Responsáveis israelitas estão a analisar informações de inteligência dos últimos dias que sugerem uma possível ligação iraniana ao homicídio do professor Nuno Loureiro", lê-se na notícia. No entanto, até à data, as autoridades norte-americanas que investigam o assassinato do português não revelaram qualquer informação que sustente esta suspeita.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O cientista nuclear do MIT, de 47 anos, foi atingido a tiro nesta segunda-feira à entrada do prédio onde morava, nos arredores de Boston. Nuno Loureiro não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira.

A investigação ainda está em curso e as autoridades israelitas estão envolvidas na análise dos dados recolhidos nos últimos dias pelos serviços de informação.

Físico português morto a tiro em Boston. Nuno Loureiro dirigia laboratório no MIT

Acidente

Físico português morto a tiro em Boston. Nuno Loureiro dirigia laboratório no MIT

A polícia de Brookline respondeu a uma denúncia de(...)

Nuno Loureiro era "um dos principais investigadores mundiais nas áreas da energia e da física nuclear e desempenhou funções-chave em centros de investigação ligados ao desenvolvimento de tecnologias futuras", lê-se na notícia que cita fontes bem informadas sobre o processo de investigação da morte do português.

Porém, as mesmas fontes do jornal israelita negam haver provas, até agora, de qualquer relação do homicídio à atividade profissional, a um Estado ou a serviços de informações.

Como ainda não são conhecidas provas concretas que liguem o homicídio do português ao estado iraniano, as autoridades norte-americanas mantêm uma posição cautelosa e continuam a analisar as provas recolhidas no local do tiroteio e imediações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?