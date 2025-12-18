Irão pode estar envolvido na morte de português, diz Israel

18 dez, 2025 - 16:28 • Catarina Magalhães
O Irão pode estar envolvido na morte do físico português Nuno Loureiro, que dirigia um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), avançou o jornal israelita "The Jerusalem Post".
"Responsáveis israelitas estão a analisar informações de inteligência dos últimos dias que sugerem uma possível ligação iraniana ao homicídio do professor Nuno Loureiro", lê-se na notícia. No entanto, até à data, as autoridades norte-americanas que investigam o assassinato do português não revelaram qualquer informação que sustente esta suspeita.
O cientista nuclear do MIT, de 47 anos, foi atingido a tiro nesta segunda-feira à entrada do prédio onde morava, nos arredores de Boston. Nuno Loureiro não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira.
A investigação ainda está em curso e as autoridades israelitas estão envolvidas na análise dos dados recolhidos nos últimos dias pelos serviços de informação.
Acidente
Nuno Loureiro era "um dos principais investigadores mundiais nas áreas da energia e da física nuclear e desempenhou funções-chave em centros de investigação ligados ao desenvolvimento de tecnologias futuras", lê-se na notícia que cita fontes bem informadas sobre o processo de investigação da morte do português.
Porém, as mesmas fontes do jornal israelita negam haver provas, até agora, de qualquer relação do homicídio à atividade profissional, a um Estado ou a serviços de informações.
Como ainda não são conhecidas provas concretas que liguem o homicídio do português ao estado iraniano, as autoridades norte-americanas mantêm uma posição cautelosa e continuam a analisar as provas recolhidas no local do tiroteio e imediações.