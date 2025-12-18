Irão pode estar envolvido na morte de português, diz Israel

O Irão pode estar envolvido na morte do físico português Nuno Loureiro, que dirigia um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), avançou o jornal israelita "The Jerusalem Post".

"Responsáveis israelitas estão a analisar informações de inteligência dos últimos dias que sugerem uma possível ligação iraniana ao homicídio do professor Nuno Loureiro", lê-se na notícia. No entanto, até à data, as autoridades norte-americanas que investigam o assassinato do português não revelaram qualquer informação que sustente esta suspeita.

O cientista nuclear do MIT, de 47 anos, foi atingido a tiro nesta segunda-feira à entrada do prédio onde morava, nos arredores de Boston. Nuno Loureiro não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira.



A investigação ainda está em curso e as autoridades israelitas estão envolvidas na análise dos dados recolhidos nos últimos dias pelos serviços de informação.