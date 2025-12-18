Ouvir
Jato do antigo piloto de corridas Greg Biffle despenha-se nos EUA

18 dez, 2025 - 19:04 • Ricardo Vieira, com Reuters

O avião pertence a Greg Biffle, um antigo piloto de corridas NASCAR. Há relato de vários mortos.

Um jato privado despenhou-se e explodiu esta quinta-feira no aeroporto regional de Statesville, no estado norte-americano da Carolina do Norte. Há relato de vários mortos

O avião pertence a Greg Biffle, um antigo piloto de corridas NASCAR.

Até ao momento, não há informação sobre se Greg Biffle estaria a bordo do jato.

O Aeroporto Regional de Statesville informou que o acidente ocorreu às 10h15 locais, acrescentando que responsáveis da Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla inglesa) estavam a caminho do local do desastre.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) ficará responsável pela investigação.

A aeronave, um Cessna C550, tinha acabado de descolar do aeroporto de Statesville, mas o piloto tentou inverter a rota e regressar para aterrar.

Biffle, que completa 56 anos na próxima semana, venceu 19 corridas da Cup Series ao longo de 20 anos de carreira.

A sua última prova no circuito foi a Geico 500 de 2022, em Talladega. Em 2023, foi distinguido como um dos 75 Melhores Pilotos da história da NASCAR.

Biffle é também proprietário de um helicóptero, que utilizou em operações de resgate para ajudar pessoas isoladas no oeste da Carolina do Norte, na sequência do furacão Helene, em setembro de 2024.

