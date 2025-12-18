Ouvir
Nevou no deserto? Arábia Saudita acorda vestida de branco

18 dez, 2025 - 06:58 • Daniela Espírito Santo

As temperaturas desceram abaixo de zero em Hail, na Arábia Saudita, e algumas montanhas e estradas cobriram-se de branco. Veja as imagens.

E, esta noite, o deserto ficou pintado de branco. As temperaturas desceram abaixo de zero em Hail, na Arábia Saudita, e algumas montanhas e estradas cobriram-se de branco. É a primeira vez que tal acontece desde 2008. O ano passado, as redes sociais foram inundadas de imagens do deserto com aparência gelada, mas tudo não passava de granizo.

O Centro Nacional de Meteorologia da Arábia Saudita já tinha avisado que o cenário, embora raro, poderia mesmo acontecer. As autoridades pedem atenção nas estradas, mas muitos moradores aproveitaram para registar o momento histórico.

As primeiras imagens já correm nas redes sociais.

Também a Saudi Press Agency, a agência noticiosa local, confirmou o cenário, garantindo que as montanhas de Turojina, na região de Tabuk, foram palco de um "espetáculo natural raro", com "queda de neve, acompanhada por chuvas leves".

