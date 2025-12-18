Ouvir
União Europeia-Mercosul

Pneus queimados, batatas pelo ar e tratores na rua. Milhares de agricultores protestam em Bruxelas

18 dez, 2025 - 13:21 • Catarina Magalhães

Confrontos entre polícia e manifestantes, nas ruas da capital, devem-se ao protesto contra a política agrícola da União Europeia (UE) e o acordo comercial Mercosul. As autoridades belgas estão a bloquear acessos à cidade de Bruxelas.

Pelas ruas de Bruxelas, os tratores saíram à rua. Milhares de agricultores protestam esta quinta-feira contra a política agrícola da União Europeia (UE) e o acordo comercial Mercosul, estabelecido entre a UE e os países latino-americanos.

Por cima das batatas arremessadas ao dispositivo de segurança ativado, já se confirmam confrontos entre a polícia local e os manifestantes na praça principal da cidade, nas imediações do Parlamento Europeu.

São esperados mais de dez mil agricultores no decorrer desta quinta-feira face ao corte de 20% previsto na Política Agrícola Comum do espaço europeu. Enquanto isso, ardem fardos de palha, pneus e cartazes com palavras de ordem.

Os manifestantes começaram por atirar batatas e beterrabas à polícia e, em reposta, direcionaram jatos de um canhão de água e gás lacrimogéneo.

Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA
Foto: Olivier Matthys/EPA

A polícia belga está a tentar travar que o protesto se alastre para o centro da capital, bloqueando as estradas de acesso.

A marcha começou por volta das 11h30 (12h30 locais) junto à Gare du Nord, uma das principais estações ferroviárias da cidade. Já pelas 13h00 (14h00 locais), os manifestantes avançaram para o coração do bairro europeu, a Place du Luxembourg.

O protesto coincide com o primeiro dos dias da cimeira da União Europeia.

