Pneus queimados, batatas pelo ar e tratores na rua. Milhares de agricultores protestam em Bruxelas

18 dez, 2025 - 13:21 • Catarina Magalhães
Pelas ruas de Bruxelas, os tratores saíram à rua. Milhares de agricultores protestam esta quinta-feira contra a política agrícola da União Europeia (UE) e o acordo comercial Mercosul, estabelecido entre a UE e os países latino-americanos.
Por cima das batatas arremessadas ao dispositivo de segurança ativado, já se confirmam confrontos entre a polícia local e os manifestantes na praça principal da cidade, nas imediações do Parlamento Europeu.
São esperados mais de dez mil agricultores no decorrer desta quinta-feira face ao corte de 20% previsto na Política Agrícola Comum do espaço europeu. Enquanto isso, ardem fardos de palha, pneus e cartazes com palavras de ordem.
Os manifestantes começaram por atirar batatas e beterrabas à polícia e, em reposta, direcionaram jatos de um canhão de água e gás lacrimogéneo.
A polícia belga está a tentar travar que o protesto se alastre para o centro da capital, bloqueando as estradas de acesso.
A marcha começou por volta das 11h30 (12h30 locais) junto à Gare du Nord, uma das principais estações ferroviárias da cidade. Já pelas 13h00 (14h00 locais), os manifestantes avançaram para o coração do bairro europeu, a Place du Luxembourg.
O protesto coincide com o primeiro dos dias da cimeira da União Europeia.
