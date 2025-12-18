Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Venezuela

Tensões na Venezuela: “Tudo aponta para que resultem numa operação militar”, diz Manuel Poêjo Torres

18 dez, 2025 - 00:45 • Marisa Gonçalves

O Presidente dos Estados Unidos vai falar ao país, esta madrugada, e poderá revelar uma intervenção no país de Nicolás Maduro.

A+ / A-

Donald Trump vai falar ao país durante a madrugada e Manuel Poêjo Torres considera “preocupantes” as declarações que estão a ser divulgadas do comentador ultraconservador norte-americano Tucker Carlson, que afirma que os congressistas foram informados que o Presidente norte-americano vai declarar guerra à Venezuela.

O comentador de assuntos internacionais da Renascença entende que essas declarações podem ter o objetivo de preparar o cenário de uma intervenção militar.

"Tudo aponta para que estas tensões resultem numa operação militar. Eu não lhe chamaria uma guerra, porque os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo. A Venezuela não é o Vietname, embora tenha um exército entre 120 a 150 mil combatentes, mais as milícias, que são mais uns milhares e têm cerca de 200 carros de combate, para além de um sistema de defesa precário. Se os Estados Unidos quiserem fazer um golpe de Estado e quiserem promover a derrocada de um governo tirânico, têm todos os instrumentos de guerra e do ponto de vista político para o conseguir concretizar", declara.

O investigador também se refere à ocasião específica em que surge esta notícia, admitindo que poderá servir para desviar as atenções da política interna, numa altura em que estão prestes a ser divulgados novos detalhes sobre os ficheiros Epstein.

"Aparece numa semana em que os ficheiros Epstein, pelo menos os ficheiros não classificados, serão obrigados a sair para o público no dia 19 deste mês. Portanto, não me parece descabido que o início de uma operação militar, como uma manobra política, aconteça na mesma semana da libertação deste tipo de documentos e de ficheiros, o que pode influenciar a forma como os conservadores americanos veem o seu Presidente", aponta.

A acontecer, esta intervenção militar será “inusitada”, acrescenta o comentador da Renascença, mas lembra que surge no âmbito de uma agenda divulgada pelo Presidente norte-americano quanto ao combate ao narcotráfico, à imigração ilegal e à defesa da esfera de influência dos Estados Unidos, no mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?