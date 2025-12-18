Ucrânia. Montenegro espera que UE seja capaz de se entender e tomar "posição firme"

O primeiro-ministro português espera que a Europa dê "uma mensagem muito clara" de que é capaz de se entender e tomar "uma posição firme" face ao método de ajuda à Ucrânia, perante a guerra com a Rússia.

Aos jornalistas, em Bruxelas, Luís Montenegro refere que a reunião que decorre esta quinta-feira entre os Estados-membros europeus "tem uma característica histórica", pois daqui sairá uma mensagem sobre a capacidade da União Europeia (UE) em agir em bloco para apoiar a Ucrânia.

"A Europa é forte, tem líderes fortes, mas tem um contexto de funcionamento que é complexo", refere o chefe do Governo português, sublinhando que "decidir a um é fácil decidir a 27 não é".

Montenegro reitera a posição de Portugal em apoio ao uso de ativos russos congelados em território do bloco comunitário para financiar a Ucrânia em 2026 e 2027. No entanto, indica que também está em cima da mesa de uma "responsabilização direta" dos Estados-membros no financiamento ao governo ucraniano, à qual Montenegro não fecha a porta.

Para o primeiro-ministro, é essencial que haja diálogo e abertura, equacionando até uma "conjugação de várias medidas alternativas".

A oposição a esta medida tem vindo, sobretudo, da Bélgica, que é o país da UE com mais ativos deste tipo. Também o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, opõe-se ao uso de ativos russos, considerando que a decisão poderá conduzir a Europa para uma guerra definitiva com a Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu esta segunda-feira a utilização de ativos russos congelados.

A cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos 27 da UE decorre em Bruxelas, entre esta quinta-feira e sexta-feira. Espera-se uma decisão sobre os apoios a dar à Ucrânia.