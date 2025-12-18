Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra

Ucrânia. Montenegro espera que UE seja capaz de se entender e tomar "posição firme"

18 dez, 2025 - 09:25 • João Malheiro

Montenegro reitera a posição de Portugal em apoio ao uso de ativos russos congelados em território do bloco comunitário para financiar a Ucrânia em 2026 e 2027.

A+ / A-

O primeiro-ministro português espera que a Europa dê "uma mensagem muito clara" de que é capaz de se entender e tomar "uma posição firme" face ao método de ajuda à Ucrânia, perante a guerra com a Rússia.

Aos jornalistas, em Bruxelas, Luís Montenegro refere que a reunião que decorre esta quinta-feira entre os Estados-membros europeus "tem uma característica histórica", pois daqui sairá uma mensagem sobre a capacidade da União Europeia (UE) em agir em bloco para apoiar a Ucrânia.

"A Europa é forte, tem líderes fortes, mas tem um contexto de funcionamento que é complexo", refere o chefe do Governo português, sublinhando que "decidir a um é fácil decidir a 27 não é".

Montenegro reitera a posição de Portugal em apoio ao uso de ativos russos congelados em território do bloco comunitário para financiar a Ucrânia em 2026 e 2027. No entanto, indica que também está em cima da mesa de uma "responsabilização direta" dos Estados-membros no financiamento ao governo ucraniano, à qual Montenegro não fecha a porta.

Para o primeiro-ministro, é essencial que haja diálogo e abertura, equacionando até uma "conjugação de várias medidas alternativas".

A oposição a esta medida tem vindo, sobretudo, da Bélgica, que é o país da UE com mais ativos deste tipo. Também o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, opõe-se ao uso de ativos russos, considerando que a decisão poderá conduzir a Europa para uma guerra definitiva com a Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu esta segunda-feira a utilização de ativos russos congelados.

A cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos 27 da UE decorre em Bruxelas, entre esta quinta-feira e sexta-feira. Espera-se uma decisão sobre os apoios a dar à Ucrânia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?