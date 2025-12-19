Ouvir
Administração Trump começa a divulgar documentos do caso Epstein

19 dez, 2025 - 21:47 • Redação

A administração Trump começou a divulgar milhares de documentos relacionados com Jeffrey Epstein. A medida surge após meses de críticas e pressões públicas, mas os ficheiros divulgados estão fortemente censurados.

A administração de Donald Trump começou esta sexta-feira a divulgar os primeiros documentos do caso Epstein. A medida surge após meses de pressão pública e críticas à demora por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Segundo o vice-procurador-geral, Todd Blanche, foram libertados “várias centenas de milhares de documentos”, embora tenha admitido que parte do material poderá ser temporariamente retido para “proteger as vítimas”.

Os documentos foram divididos em quatro categorias, incluindo registos judiciais, respostas a pedidos de acesso à informação e materiais anteriormente enviados ao Congresso.

“Espero que venhamos a divulgar mais documentos nas próximas semanas”, acrescentou Todd Blanche.

A Casa Branca reagiu à divulgação com uma mensagem de defesa da administração. “A Administração Trump é a mais transparente da história”, afirmou a porta-voz Abigail Jackson, acrescentando que o presidente tem feito mais pelas vítimas do que os seus opositores democratas.

Os documentos agora divulgados contêm milhares de imagens e registos de viagens de Epstein e Ghislaine Maxwell a locais como Bali, Marrocos e Saint-Tropez.

Muitas dessas imagens foram fortemente censuradas ao abrigo da lei da transparência, que exige a ocultação de elementos que possam identificar vítimas ou expor material sensível.

Entre os documents agora divulgados, destacam-se várias imagens do antigo presidente norte-americano Bill Clinton. Numa das fotografias, Clinton surge numa piscina ao lado de Ghislaine Maxwell; noutra, é retratado num jacuzzi com uma mulher cuja identidade foi ocultada pelas autoridades.

O processo de divulgação dos ficheiros está ainda longe de terminado.

Os democratas da Câmara dos Representantes, como Robert Garcia e Jamie Raskin, criticaram o atraso como uma “violação da lei federal” e prometeram agir judicialmente para garantir que todo o material seja tornado público.

