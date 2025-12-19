Administração Trump começa a divulgar documentos do caso Epstein

“Espero que venhamos a divulgar mais documentos nas próximas semanas” , acrescentou Todd Blanche.

Os documentos foram divididos em quatro categorias, incluindo registos judiciais, respostas a pedidos de acesso à informação e materiais anteriormente enviados ao Congresso.

Segundo o vice-procurador-geral, Todd Blanche, foram libertados “várias centenas de milhares de documentos” , embora tenha admitido que parte do material poderá ser temporariamente retido para “proteger as vítimas” .

A administração de Donald Trump começou esta sexta-feira a divulgar os primeiros documentos do caso Epstein. A medida surge após meses de pressão pública e críticas à demora por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A Casa Branca reagiu à divulgação com uma mensagem de defesa da administração. “A Administração Trump é a mais transparente da história”, afirmou a porta-voz Abigail Jackson, acrescentando que o presidente tem feito mais pelas vítimas do que os seus opositores democratas.

Os documentos agora divulgados contêm milhares de imagens e registos de viagens de Epstein e Ghislaine Maxwell a locais como Bali, Marrocos e Saint-Tropez.

Muitas dessas imagens foram fortemente censuradas ao abrigo da lei da transparência, que exige a ocultação de elementos que possam identificar vítimas ou expor material sensível.

Entre os documents agora divulgados, destacam-se várias imagens do antigo presidente norte-americano Bill Clinton. Numa das fotografias, Clinton surge numa piscina ao lado de Ghislaine Maxwell; noutra, é retratado num jacuzzi com uma mulher cuja identidade foi ocultada pelas autoridades.

O processo de divulgação dos ficheiros está ainda longe de terminado.

Os democratas da Câmara dos Representantes, como Robert Garcia e Jamie Raskin, criticaram o atraso como uma “violação da lei federal” e prometeram agir judicialmente para garantir que todo o material seja tornado público.