Amigos falam de génio perturbado. Cláudio Valente não contactava a família há duas décadas

Cláudio Manuel Neves Valente, suspeito dos homicídios de dois estudantes da Universidade de Brown e do professor Nuno Loureiro do M.I.T., era visto pelos poucos que com ele conviveram de perto como um homem extremamente inteligente, mas com dificuldades em manter relações pessoais e sinais de instabilidade emocional.

A notícia é avançada pelo “New York Times” esta sexta-feira.

Scott Watson, professor de Física na Universidade de Syracuse, foi o único amigo próximo que Cláudio Valente teve durante o tempo em que ambos frequentaram o programa de doutoramento em Física da Universidade de Brown.

Recorda um colega “brilhante”, que podia ser “amável e gentil”, mas também agressivo. “Tive de separar uma luta uma vez”, revelou.

Segundo Watson, o antigo colega queixava-se frequentemente da qualidade da comida no campus e dizia que as aulas eram demasiado fáceis. O comportamento oscilava entre a gentileza e o autoritarismo. A certa altura, referiu-se a um colega brasileiro como seu “escravo”, situação que causou tensão no grupo de estudantes.