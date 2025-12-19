Ataque em Brown e morte de Nuno Loureiro "pode colocar na mira luso-americanos dos EUA"

O responsável pelo departamento de educação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Michael Baum, receia que a ligação de um cidadão português ao homicídio do físico Nuno Loureiro e ao tiroteio na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América (EUA), possa aumentar a pressão dos serviços de imigração sobre a comunidade portuguesa.

As autoridades dos EUA confirmaram uma ligação entre os dois crimes e Cláudio Neves Valente, de 48 anos, é o principal suspeito.



O alegado autor de ambos os crimes foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira.

Em entrevista à Renascença, Michael Baum disse esperar que "não haja nenhum impacto direto" para a comunidade portuguesa, em especial na cidade de Providente, em Rhode Island onde aconteceu o massacre na Universidade de Brown, e para quem tenciona viver ou estudar nos Estados Unidos.

Contudo, o responsável de educação na FLAD revela que a população da comunidade já está sob pressão do serviço de imigração e que "esta situação não ajuda".

"A comunidade luso-americana pode ficar ainda mais sob a mira das autoridades do ICE", sublinha.