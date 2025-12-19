Ataque em Brown e morte de Nuno Loureiro "pode colocar na mira luso-americanos dos EUA"

19 dez, 2025 - 17:49 • Catarina Magalhães , Jaime Dantas
O responsável pelo departamento de educação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Michael Baum, receia que a ligação de um cidadão português ao homicídio do físico Nuno Loureiro e ao tiroteio na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América (EUA), possa aumentar a pressão dos serviços de imigração sobre a comunidade portuguesa.
As autoridades dos EUA confirmaram uma ligação entre os dois crimes e Cláudio Neves Valente, de 48 anos, é o principal suspeito.
O alegado autor de ambos os crimes foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em entrevista à Renascença, Michael Baum disse esperar que "não haja nenhum impacto direto" para a comunidade portuguesa, em especial na cidade de Providente, em Rhode Island onde aconteceu o massacre na Universidade de Brown, e para quem tenciona viver ou estudar nos Estados Unidos.
Contudo, o responsável de educação na FLAD revela que a população da comunidade já está sob pressão do serviço de imigração e que "esta situação não ajuda".
"A comunidade luso-americana pode ficar ainda mais sob a mira das autoridades do ICE", sublinha.
Estados Unidos
Cláudio Neves Valente, de 48 anos, foi encontrado (...)
Michael Baum descreveu o choque após as notícias desta semana, afirmando que ninguém na comunidade de Providence, a cerca de 20 quilómetros do centro cidade de Boston, acreditava ser possível que Cláudio Valente fosse o suspeito.
"Vivi 20 anos nesta cidade pequena onde toda a gente conhece quase toda a gente. Havia um sentimento de bolha de que essas coisas horríveis não aconteceriam por lá", sublinha.
Em relação às teorias assassinato de Nuno Loureiro, que era dirigente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Michael Baum rejeita que o crime esteja relacionado com o intercâmbio de investigadores com a Universidade de Brown.
Em reação, o Presidente dos EUA, Donald Trump, já suspendeu o programa de vistos especiais para diversidade, conhecido como "Diversity Visa Program" ou “green card da diversidade”. Este mecanismo permitiu que Cláudio Valente entrasse no território norte-americano.
Cláudio Neves Valente, antigo aluno da Universidad(...)