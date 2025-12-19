Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Ataque em Brown e morte de Nuno Loureiro "pode colocar na mira luso-americanos dos EUA"

19 dez, 2025 - 17:49 • Catarina Magalhães , Jaime Dantas

Comunidade lusa nos Estados Unidos "já vive sob pressão" dos serviços de imigração. Situação pode ser agravada pelos ataques alegadamente cometidos pelo português Cláudio Valente.

A+ / A-
Ataque em Brown e morte de Nuno Loureiro pode "colocar na mira luso-americanos nos EUA"
Ataque em Brown e morte de Nuno Loureiro pode "colocar na mira luso-americanos nos EUA"

O responsável pelo departamento de educação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Michael Baum, receia que a ligação de um cidadão português ao homicídio do físico Nuno Loureiro e ao tiroteio na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América (EUA), possa aumentar a pressão dos serviços de imigração sobre a comunidade portuguesa.

As autoridades dos EUA confirmaram uma ligação entre os dois crimes e Cláudio Neves Valente, de 48 anos, é o principal suspeito.

O alegado autor de ambos os crimes foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, Michael Baum disse esperar que "não haja nenhum impacto direto" para a comunidade portuguesa, em especial na cidade de Providente, em Rhode Island onde aconteceu o massacre na Universidade de Brown, e para quem tenciona viver ou estudar nos Estados Unidos.

Contudo, o responsável de educação na FLAD revela que a população da comunidade já está sob pressão do serviço de imigração e que "esta situação não ajuda".

"A comunidade luso-americana pode ficar ainda mais sob a mira das autoridades do ICE", sublinha.

Português suspeito da morte do físico Nuno Loureiro e de tiroteio na Universidade de Brown

Estados Unidos

Português suspeito da morte do físico Nuno Loureiro e de tiroteio na Universidade de Brown

Cláudio Neves Valente, de 48 anos, foi encontrado (...)

Michael Baum descreveu o choque após as notícias desta semana, afirmando que ninguém na comunidade de Providence, a cerca de 20 quilómetros do centro cidade de Boston, acreditava ser possível que Cláudio Valente fosse o suspeito.

"Vivi 20 anos nesta cidade pequena onde toda a gente conhece quase toda a gente. Havia um sentimento de bolha de que essas coisas horríveis não aconteceriam por lá", sublinha.

Em relação às teorias assassinato de Nuno Loureiro, que era dirigente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Michael Baum rejeita que o crime esteja relacionado com o intercâmbio de investigadores com a Universidade de Brown.

Em reação, o Presidente dos EUA, Donald Trump, já suspendeu o programa de vistos especiais para diversidade, conhecido como "Diversity Visa Program" ou “green card da diversidade”. Este mecanismo permitiu que Cláudio Valente entrasse no território norte-americano.

Trump suspende programa de vistos após ligação de português a homicídio e tiroteio em universidade dos EUA

Trump suspende programa de vistos após ligação de português a homicídio e tiroteio em universidade dos EUA

Cláudio Neves Valente, antigo aluno da Universidad(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?