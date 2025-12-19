Ataques dos EUA nas Caraíbas já provocaram mais de 100 mortos

As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) anunciaram esta quinta-feira a morte de mais cinco alegados traficantes de droga no oceano Pacífico, elevando o número de mortos para mais de 100 vítimas. A administração Trump iniciou em setembro estes ataques no mar das Caraíbas após acusar o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar uma rede de narcotráfico na Venezuela. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui As autoridades norte-americanas ainda não apresentaram qualquer prova de que estas embarcações estejam envolvidas nessas operações ilegais. Ainda assim, os ataques continuam e os mais recentes atingiram duas embarcações em águas internacionais por "transitarem por rotas conhecidas de narcotráfico", informou o Comando Sul dos EUA numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com uma contagem da agência de notícias "Agence France-Press", já se contam 104 mortos por alegado narcotráfico. Já o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não está a excluir a possibilidade de uma guerra com a Venezuela, confirmou esta sexta-feira em entrevista ao canal norte-americano "NBC News". "Não excluo essa possibilidade, não", disse em entrevista telefónica. Trump revelou ainda a intenção de apreender mais petroleiros perto das águas venezuelanas. "Se forem tolos o suficiente para continuarem a navegar, vão acabar por navegar de volta para um dos nossos portos." Para além disso, o Presidente norte-americano continua convicto em avançar com ataques terrestres, mas recusou confirmar se o objetivo é retirar Maduro do poder: "Ele sabe exatamente o que eu quero, melhor do que ninguém."

