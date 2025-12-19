Ouvir
Venezuela

Ataques dos EUA nas Caraíbas já provocaram mais de 100 mortos

19 dez, 2025 - 13:09 • Catarina Magalhães

Apesar da administração Trump não apresentar qualquer prova das alegadas atividades de narcotráfico, mais cinco pessoas morreram esta quinta-feira no oceano Pacífico. O Presidente dos EUA confirmou esta sexta-feira querer avançar com ataques terrestres na Venezuela.

As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) anunciaram esta quinta-feira a morte de mais cinco alegados traficantes de droga no oceano Pacífico, elevando o número de mortos para mais de 100 vítimas.

A administração Trump iniciou em setembro estes ataques no mar das Caraíbas após acusar o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar uma rede de narcotráfico na Venezuela.

As autoridades norte-americanas ainda não apresentaram qualquer prova de que estas embarcações estejam envolvidas nessas operações ilegais.

Ainda assim, os ataques continuam e os mais recentes atingiram duas embarcações em águas internacionais por "transitarem por rotas conhecidas de narcotráfico", informou o Comando Sul dos EUA numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com uma contagem da agência de notícias "Agence France-Press", já se contam 104 mortos por alegado narcotráfico.

Já o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não está a excluir a possibilidade de uma guerra com a Venezuela, confirmou esta sexta-feira em entrevista ao canal norte-americano "NBC News".

"Não excluo essa possibilidade, não", disse em entrevista telefónica.

Trump revelou ainda a intenção de apreender mais petroleiros perto das águas venezuelanas. "Se forem tolos o suficiente para continuarem a navegar, vão acabar por navegar de volta para um dos nossos portos."

Para além disso, o Presidente norte-americano continua convicto em avançar com ataques terrestres, mas recusou confirmar se o objetivo é retirar Maduro do poder: "Ele sabe exatamente o que eu quero, melhor do que ninguém."

Guterres pede contenção entre os EUA e Venezuela

América Latina

Guterres pede contenção entre os EUA e Venezuela

Guterres apelou que os EUA e a Venezuela "honrem a(...)

Perante a escalada de tensões, o secretário da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, já pediu esta semana contenção entre os EUA e a Venezuela, apelando que ambos os países "honrem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional para salvaguardar a paz na região".

Em reação aos ataques, a Venezuela já solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a "agressão contínua dos Estados Unidos" contra o país, depois dos EUA ordenarem o "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem do país.

Tópicos
