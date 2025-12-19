Ataques dos EUA nas Caraíbas já provocaram mais de 100 mortos

As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) anunciaram esta quinta-feira a morte de mais cinco alegados traficantes de droga no oceano Pacífico, elevando o número de mortos para mais de 100 vítimas. A administração Trump iniciou em setembro estes ataques no mar das Caraíbas após acusar o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar uma rede de narcotráfico na Venezuela. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui As autoridades norte-americanas ainda não apresentaram qualquer prova de que estas embarcações estejam envolvidas nessas operações ilegais. Ainda assim, os ataques mais recentes atingiram duas embarcações em águas internacionais por "transitarem por rotas conhecidas de narcotráfico", informou o Comando Sul dos EUA numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com uma contagem da agência de notícias "Agence France-Press", já se contam 104 mortos por alegado narcotráfico. Já o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não está a excluir a possibilidade de uma guerra com a Venezuela, confirmou esta sexta-feira em entrevista ao canal norte-americano "NBC News". "Não excluo essa possibilidade, não", disse em entrevista telefónica. Trump revelou ainda a intenção de apreender mais petroleiros perto das águas venezuelanas. "Se forem tolos o suficiente para continuarem a navegar, vão acabar por navegar de volta para um dos nossos portos." Para além disso, o Presidente norte-americano continua convicto em avançar com ataques terrestres, mas recusou confirmar se o objetivo é retirar Maduro do poder: "Ele sabe exatamente o que eu quero, melhor do que ninguém."

