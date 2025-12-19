Ouvir
Controlo do TikTok nos EUA vendido a investidores norte-americanos

19 dez, 2025 - 10:05 • Reuters

Os termos financeiros do acordo, anunciados num memorando interno do TikTok, não foram divulgados. O acordo, previsto para ser concluído a 22 de janeiro, põe fim a anos de esforços para forçar a ByteDance a desfazer-se do negócio nos EUA devido a preocupações de segurança nacional.

A proprietária chinesa do TikTok, a ByteDance, assinou na quinta-feira acordos vinculativos para transferir o controlo das operações da aplicação nos EUA a um grupo de investidores, incluindo a Oracle ORCL. N, num passo decisivo para evitar uma proibição nos EUA e pôr fim a anos de incerteza.

O acordo é um marco para a aplicação de vídeos curtos, usada regularmente por mais de 170 milhões de norte-americanos, depois de anos de uma batalha que começou em agosto de 2020, quando o Presidente Donald Trump tentou, pela primeira vez sem sucesso, banir a aplicação devido a preocupações de segurança nacional dos EUA.

Os termos financeiros do acordo, anunciados num memorando interno do TikTok e analisados pela Reuters, não foram divulgados.

Outros detalhes do acordo estão alinhados com os delineados em setembro, quando Trump adiou até 20 de janeiro a aplicação da lei que proíbe a plataforma, a menos que os seus proprietários chineses a vendassem, no meio dos esforços para extrair os ativos do TikTok nos EUA da plataforma global. Declarou ainda que o acordo cumpria os termos dos requisitos de alienação ao abrigo de uma lei de 2024.

A nova empresa norte-americana será avaliada em cerca de 14 mil milhões de dólares (quase 12 mil milhões de euros), disse o vice-presidente JD Vance, em setembro. O valor fica abaixo das estimativas dos analistas, mas a quantia final não foi tornada pública na quinta-feira.

Ao abrigo do acordo, investidores americanos e globais, incluindo o gigante da computação em nuvem Oracle, o grupo de private equity Silver Lake e a MGX, sediada em Abu Dhabi, deterão 80,1% da nova TikTok USDS Joint Venture LLC, enquanto a ByteDance manterá 19,9%.

Quase metade dos portugueses já usa o TikTok

Quase metade dos portugueses já usa o TikTok

Plataforma tem mais de 4,2 milhões de utilizadores(...)

Qual será o papel da China?

A Casa Branca anunciou em setembro que a nova direção operaria a versão norte-americana do TikTok, mas permanecem dúvidas sobre o acordo, incluindo as relações comerciais com a própria ByteDance.

Na quinta-feira, a Casa Branca remeteu as questões sobre o acordo para o TikTok.

Já o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, disse aos funcionários que o novo grupo de investidores "operaria como uma entidade independente com autoridade sobre a proteção de dados dos EUA, segurança de algoritmos, moderação de conteúdos e garantia de software", segundo o memorando visto pela Reuters.

Chew acrescentou que as entidades norte-americanas do TikTok, controlado pela ByteDance, "vão gerir a interoperabilidade global de produtos e certas atividades comerciais, incluindo comércio digital, publicidade e marketing", separadamente.

Rush Doshi, que serviu no Conselho de Segurança Nacional sob o Presidente Joe Biden, disse que não estava claro se o algoritmo tinha sido transferido, licenciado ou ainda era propriedade e controlado por Pequim, com a Oracle apenas a fornecer "monitorização".

Em setembro, a Reuters reportou, citando fontes, que a ByteDance manteria a propriedade das operações comerciais do TikTok nos EUA, mas cederia o controlo dos dados, conteúdos e algoritmos da aplicação à joint venture.

A entidade TikTok dos EUA, controlada pela ByteDance, será a que gerará receitas, enquanto a direção receberá uma parte das receitas para a sua tecnologia e serviços de dados, disseram as fontes.

​Trump assina venda do TikTok nos EUA por 14 mil milhões

EUA

​Trump assina venda do TikTok nos EUA por 14 mil milhões

“Isto vai ser 100% operado por americanos”, garant(...)

As fontes recusaram ser nomeadas devido à sensibilidade do assunto. A Casa Branca, a ByteDance e o TikTok US não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters sobre os detalhes do acordo.

O jornal estatal China Daily noticiou mais cedo na sexta-feira sobre o acordo de receitas entre as duas entidades.

O acordo, previsto para ser concluído a 22 de janeiro, põe fim a anos de esforços para forçar a ByteDance a desfazer-se do negócio nos EUA devido a preocupações de segurança nacional.

O deputado John Moolenaar, republicano que preside ao Comité Especial da Câmara para a China, disse anteriormente que iria receber a liderança da nova entidade TikTok EUA numa audiência em 2026.

O acordo sobre as operações do TikTok nos EUA inclui a nomeação pela ByteDance de um dos sete membros do conselho da nova entidade, com os americanos a deter a maioria dos outros lugares.

A Oracle servirá como o "parceiro de segurança de confiança" responsável por auditar e validar a conformidade, incluindo "proteger dados sensíveis dos utilizadores dos EUA, que serão armazenados num ambiente cloud seguro e de confiança nos Estados Unidos, gerido pela Oracle", disse o TikTok no memorando aos colaboradores.

