Controlo do TikTok nos EUA vendido a investidores norte-americanos

A proprietária chinesa do TikTok, a ByteDance, assinou na quinta-feira acordos vinculativos para transferir o controlo das operações da aplicação nos EUA a um grupo de investidores, incluindo a Oracle ORCL. N, num passo decisivo para evitar uma proibição nos EUA e pôr fim a anos de incerteza. O acordo é um marco para a aplicação de vídeos curtos, usada regularmente por mais de 170 milhões de norte-americanos, depois de anos de uma batalha que começou em agosto de 2020, quando o Presidente Donald Trump tentou, pela primeira vez sem sucesso, banir a aplicação devido a preocupações de segurança nacional dos EUA. Os termos financeiros do acordo, anunciados num memorando interno do TikTok e analisados pela Reuters, não foram divulgados. Outros detalhes do acordo estão alinhados com os delineados em setembro, quando Trump adiou até 20 de janeiro a aplicação da lei que proíbe a plataforma, a menos que os seus proprietários chineses a vendassem, no meio dos esforços para extrair os ativos do TikTok nos EUA da plataforma global. Declarou ainda que o acordo cumpria os termos dos requisitos de alienação ao abrigo de uma lei de 2024. A nova empresa norte-americana será avaliada em cerca de 14 mil milhões de dólares (quase 12 mil milhões de euros), disse o vice-presidente JD Vance, em setembro. O valor fica abaixo das estimativas dos analistas, mas a quantia final não foi tornada pública na quinta-feira. Ao abrigo do acordo, investidores americanos e globais, incluindo o gigante da computação em nuvem Oracle, o grupo de private equity Silver Lake e a MGX, sediada em Abu Dhabi, deterão 80,1% da nova TikTok USDS Joint Venture LLC, enquanto a ByteDance manterá 19,9%.

Qual será o papel da China? A Casa Branca anunciou em setembro que a nova direção operaria a versão norte-americana do TikTok, mas permanecem dúvidas sobre o acordo, incluindo as relações comerciais com a própria ByteDance. Na quinta-feira, a Casa Branca remeteu as questões sobre o acordo para o TikTok. Já o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, disse aos funcionários que o novo grupo de investidores "operaria como uma entidade independente com autoridade sobre a proteção de dados dos EUA, segurança de algoritmos, moderação de conteúdos e garantia de software", segundo o memorando visto pela Reuters. Chew acrescentou que as entidades norte-americanas do TikTok, controlado pela ByteDance, "vão gerir a interoperabilidade global de produtos e certas atividades comerciais, incluindo comércio digital, publicidade e marketing", separadamente. Rush Doshi, que serviu no Conselho de Segurança Nacional sob o Presidente Joe Biden, disse que não estava claro se o algoritmo tinha sido transferido, licenciado ou ainda era propriedade e controlado por Pequim, com a Oracle apenas a fornecer "monitorização". Em setembro, a Reuters reportou, citando fontes, que a ByteDance manteria a propriedade das operações comerciais do TikTok nos EUA, mas cederia o controlo dos dados, conteúdos e algoritmos da aplicação à joint venture. A entidade TikTok dos EUA, controlada pela ByteDance, será a que gerará receitas, enquanto a direção receberá uma parte das receitas para a sua tecnologia e serviços de dados, disseram as fontes.