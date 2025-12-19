Ouvir
Governo lamenta alegado envolvimento de português em homicídios nos EUA

19 dez, 2025 - 11:31 • Lusa

Rangel indicou que as autoridades norte-americanas têm estado em contacto com Portugal.

O Governo português expressou esta sexta-feira "grande tristeza e consternação" por o suspeito de matar o físico Nuno Loureiro e outras duas pessoas na Universidade Brown, nos Estados Unidos, ser um cidadão português.

"É com grande consternação que sabemos que o principal suspeito, e que foi encontrado morto, é um cidadão português. Isso também é algo que obviamente nos causa uma grande tristeza e consternação", disse, em declarações à Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O chefe da diplomacia portuguesa disse "lamentar muito" as mortes causadas nos dois ataques e também que "haja um cidadão português envolvido na prática de crimes desta natureza, que são crimes altamente reprováveis, censuráveis, verdadeiramente terríveis para as vítimas e para as suas famílias".

Rangel indicou ainda que as autoridades norte-americanas têm estado em contacto com Portugal, que tem prestado uma "cooperação muito grande", mas ressalvou que "as investigações estão longe de estar terminadas".

Este caso levou a administração de Donald Trump a suspender o programa de vistos ("green card"), que permitiu a entrada nos Estados Unidos do suspeito - uma decisão que Paulo Rangel disse respeitar.

"As reações da administração norte-americana são [tomadas] no exercício da sua soberania e são aquelas que entende adequadas para lidar com situações que preocupam muito legitimamente", referiu.

O português Cláudio Neves Valente, ex-aluno da Brown, foi encontrado morto na noite de quinta-feira com um ferimento de bala autoinfligido, anunciou o chefe de polícia de Providence, no estado norte-americano de Rhode Island, Oscar Perez, em conferência de imprensa.

Segundo a investigação, o suspeito terá agido sozinho.

Os investigadores acreditam que o homem é responsável pelo ataque na Universidade Brown, no sábado, e pelo assassínio do professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o português Nuno Loureiro, morto a tiro em casa, em Brookline, na segunda-feira, de acordo com a procuradora federal de Massachusetts, Leah B. Foley.

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas no ataque a tiro na Universidade Brown.

Valente e Loureiro frequentaram o mesmo programa académico numa universidade em Portugal, entre 1995 e 2000, acrescentou Foley.

