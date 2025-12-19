Governo Trump insta homens brancos a denunciaram discriminação no local de trabalho

19 dez, 2025 - 07:46 • Lusa
A administração norte-americana liderada pelo Presidente Donald Trump apelou aos homens brancos que acreditam ter sido vítimas de discriminação no trabalho para apresentarem queixa junto da agência federal fundada na década de 1960 para combater a segregação dos afro-americanos.
"É um homem branco que sofreu discriminação no trabalho por causa do seu sexo ou raça? Pode ter direito a uma indemnização", frisou Andrea Lucas, presidente da agência, num vídeo publicado na quarta-feira na rede social X e partilhado pelo vice-presidente JD Vance.
Criada pela histórica Lei dos Direitos Civis de 1964, a Comissão Federal para a Igualdade de Oportunidades no Emprego (EEOC, na sigla em inglês) destaca agora no seu 'site' o apoio àqueles que alegam ser vítimas de discriminação positiva ou "anti-americana".