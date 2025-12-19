Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo Trump insta homens brancos a denunciaram discriminação no local de trabalho

19 dez, 2025 - 07:46 • Lusa

Comissão destaca no 'site' o apoio àqueles que alegam ser vítimas de discriminação positiva ou "anti-americana".

A+ / A-

A administração norte-americana liderada pelo Presidente Donald Trump apelou aos homens brancos que acreditam ter sido vítimas de discriminação no trabalho para apresentarem queixa junto da agência federal fundada na década de 1960 para combater a segregação dos afro-americanos.

"É um homem branco que sofreu discriminação no trabalho por causa do seu sexo ou raça? Pode ter direito a uma indemnização", frisou Andrea Lucas, presidente da agência, num vídeo publicado na quarta-feira na rede social X e partilhado pelo vice-presidente JD Vance.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Criada pela histórica Lei dos Direitos Civis de 1964, a Comissão Federal para a Igualdade de Oportunidades no Emprego (EEOC, na sigla em inglês) destaca agora no seu 'site' o apoio àqueles que alegam ser vítimas de discriminação positiva ou "anti-americana".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 19 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?