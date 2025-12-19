"Hoje caçámos e eliminámos os nossos inimigos": EUA retaliam ataque do ISIS na Síria

19 dez, 2025 - 22:45 • Redação
Síria, numa operação que visa retaliar o ataque de 13 de dezembro, em que morreram dois soldados norte-americanos e um intérprete.
A ofensiva envolve dezenas de alvos em várias zonas da Síria central e está a ser executada com recurso a aviões de combate, helicópteros de ataque e artilharia pesada.
A operação, designada "Hawkeye Strike", foi anunciada pelo secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth, nas redes sociais. “Hoje, caçámos e eliminámos os nossos inimigos. Muitos deles. E continuaremos”, escreveu.
O Presidente Donald Trump e Pete Hegseth estiveram esta semana na base aérea de Dover para assistir à transferência solene dos corpos dos soldados William Howard e Edgar Torres Tovar, ambos da Guarda Nacional do Iowa, e do intérprete Ayad Mansoor Sakat.
O ataque de 13 de dezembro ocorreu em Palmira, quando um atirador solitário, alegadamente ligado ao ISIS, emboscou o grupo norte-americano que acompanhava um líder local. Além das três vítimas mortais, outros três soldados ficaram feridos.
“Não se trata do início de uma guerra — é uma declaração de vingança”, afirmou Hegseth. “Se atacarem americanos — em qualquer parte do mundo — passarão o resto da vossa breve e ansiosa vida a saber que os Estados Unidos vos irão caçar, encontrar e eliminar sem piedade.”
Trump já tinha prometido uma resposta dura, escrevendo na rede TruthSocial que haveria “retaliação muito séria”.
