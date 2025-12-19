Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Hoje caçámos e eliminámos os nossos inimigos": EUA retaliam ataque do ISIS na Síria

19 dez, 2025 - 22:45 • Redação

Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria, numa operação de retaliação após a morte de dois soldados e um intérprete. O ataque de 13 de dezembro ocorreu em Palmira.

A+ / A-

Síria, numa operação que visa retaliar o ataque de 13 de dezembro, em que morreram dois soldados norte-americanos e um intérprete.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A ofensiva envolve dezenas de alvos em várias zonas da Síria central e está a ser executada com recurso a aviões de combate, helicópteros de ataque e artilharia pesada.

A operação, designada "Hawkeye Strike", foi anunciada pelo secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth, nas redes sociais. “Hoje, caçámos e eliminámos os nossos inimigos. Muitos deles. E continuaremos”, escreveu.

O Presidente Donald Trump e Pete Hegseth estiveram esta semana na base aérea de Dover para assistir à transferência solene dos corpos dos soldados William Howard e Edgar Torres Tovar, ambos da Guarda Nacional do Iowa, e do intérprete Ayad Mansoor Sakat.

O ataque de 13 de dezembro ocorreu em Palmira, quando um atirador solitário, alegadamente ligado ao ISIS, emboscou o grupo norte-americano que acompanhava um líder local. Além das três vítimas mortais, outros três soldados ficaram feridos.

“Não se trata do início de uma guerra — é uma declaração de vingança”, afirmou Hegseth. “Se atacarem americanos — em qualquer parte do mundo — passarão o resto da vossa breve e ansiosa vida a saber que os Estados Unidos vos irão caçar, encontrar e eliminar sem piedade.”

Trump já tinha prometido uma resposta dura, escrevendo na rede TruthSocial que haveria “retaliação muito séria”.

Síria detém cinco suspeitos de ataque que matou três norte-americanos em Palmira

Síria detém cinco suspeitos de ataque que matou três norte-americanos em Palmira

Dois soldados do Exército dos EUA e um intérprete (...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?