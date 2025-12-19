O que se sabe sobre Cláudio Valente, suspeito da morte de Nuno Loureiro e de tiroteio em Brown?

19 dez, 2025 - 08:46 • Olímpia Mairos
O homem apontado como principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro, em Boston, e do ataque na Universidade de Brown, em Rhode Island, é cidadão português e foi encontrado morto.
O principal suspeito chama-se Cláudio Manuel Neves Valente, tinha 48 anos, nacionalidade portuguesa e foi encontrado morto pelas autoridades norte-americanas. Segundo a polícia, terá cometido suicídio.
O corpo foi encontrado durante a madrugada desta sexta-feira numa arrecadação perto de um armazém em Salem, no estado de New Hampshire, a cerca de 20 quilómetros de Boston.
As autoridades dos Estados Unidos confirmaram uma ligação entre o tiroteio na Universidade de Brown, em Rhode Island, e o assassinato do físico português Nuno Loureiro, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Boston. Cláudio Neves Valente será o único suspeito em ambos os casos.
Na Universidade de Brown ocorreu um tiroteio, no qual dois estudantes foram mortos e pelo menos oito ficaram feridos. Os motivos do ataque ainda não são conhecidos.
De acordo com as autoridades, a investigação avançou após uma pista deixada por uma pessoa em situação de sem-abrigo, que alertou para uma viatura alugada estacionada no campus da Universidade de Brown. O alerta terá sido feito através da plataforma Reddit.
Cláudio Neves Valente foi aluno da Universidade de Brown entre o outono de 2000 e a primavera de 2001. Foi admitido para um mestrado em Física, iniciado a 1 de setembro de 2000, mas pediu licença em abril de 2001 e acabou por anular a matrícula em julho de 2003.
Entrou nos EUA com um visto de estudante. Mais tarde, candidatou-se a um Green Card, tendo obtido autorização de residência permanente em setembro de 2017. A sua última morada conhecida era em Miami, segundo a polícia.
Nuno Loureiro, de 47 anos, era físico português e professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), uma das mais prestigiadas universidades do mundo.
Nuno Loureiro foi mortalmente baleado na terça-feira, na sua casa em Brookline, um subúrbio da área de Boston, no estado de Massachusetts.
As autoridades norte-americanas admitem que Cláudio Valente e Nuno Loureiro poderão ter tido contacto no passado, uma vez que ambos frequentaram o Instituto Superior Técnico, em Lisboa, entre 1995 e 2000.
A eventual relação entre os dois é agora um dos pontos centrais da investigação, embora as autoridades sublinhem que não há ainda confirmação oficial sobre a natureza dessa ligação.
O tiroteio na Universidade de Brown ocorreu primeiro, a 13 de dezembro. Três dias depois, a 16, Nuno Loureiro foi assassinado. Esta sexta-feira, as autoridades anunciaram que o suspeito foi encontrado morto, confirmando a ligação entre os dois crimes.
Apesar da confirmação da ligação entre os casos, as autoridades continuam a investigar e os motivos do ataque permanecem desconhecidos.