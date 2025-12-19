Ouvir
O que se sabe sobre Cláudio Valente, suspeito da morte de Nuno Loureiro e de tiroteio em Brown?

19 dez, 2025 - 08:46 • Olímpia Mairos

Autoridades dos EUA confirmam ligação entre o ataque na Universidade de Brown e o homicídio do professor português do MIT; suspeito, também português, foi encontrado morto.

O homem apontado como principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro, em Boston, e do ataque na Universidade de Brown, em Rhode Island, é cidadão português e foi encontrado morto.

Quem é o principal suspeito?

O principal suspeito chama-se Cláudio Manuel Neves Valente, tinha 48 anos, nacionalidade portuguesa e foi encontrado morto pelas autoridades norte-americanas. Segundo a polícia, terá cometido suicídio.

Onde foi encontrado o corpo?

O corpo foi encontrado durante a madrugada desta sexta-feira numa arrecadação perto de um armazém em Salem, no estado de New Hampshire, a cerca de 20 quilómetros de Boston.

Qual é a ligação entre o suspeito e os crimes?

As autoridades dos Estados Unidos confirmaram uma ligação entre o tiroteio na Universidade de Brown, em Rhode Island, e o assassinato do físico português Nuno Loureiro, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Boston. Cláudio Neves Valente será o único suspeito em ambos os casos.

O que aconteceu na Universidade de Brown?

Na Universidade de Brown ocorreu um tiroteio, no qual dois estudantes foram mortos e pelo menos oito ficaram feridos. Os motivos do ataque ainda não são conhecidos.

Como é que o suspeito foi identificado?

De acordo com as autoridades, a investigação avançou após uma pista deixada por uma pessoa em situação de sem-abrigo, que alertou para uma viatura alugada estacionada no campus da Universidade de Brown. O alerta terá sido feito através da plataforma Reddit.

Quem era Cláudio Neves Valente e qual a sua ligação à Universidade de Brown?

Cláudio Neves Valente foi aluno da Universidade de Brown entre o outono de 2000 e a primavera de 2001. Foi admitido para um mestrado em Física, iniciado a 1 de setembro de 2000, mas pediu licença em abril de 2001 e acabou por anular a matrícula em julho de 2003.

Qual era a situação do suspeito nos Estados Unidos?

Entrou nos EUA com um visto de estudante. Mais tarde, candidatou-se a um Green Card, tendo obtido autorização de residência permanente em setembro de 2017. A sua última morada conhecida era em Miami, segundo a polícia.

Quem era Nuno Loureiro?

Nuno Loureiro, de 47 anos, era físico português e professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), uma das mais prestigiadas universidades do mundo.

Quando e onde ocorreu o homicídio de Nuno Loureiro?

Nuno Loureiro foi mortalmente baleado na terça-feira, na sua casa em Brookline, um subúrbio da área de Boston, no estado de Massachusetts.

Cláudio Valente e Nuno Loureiro conheciam-se?

As autoridades norte-americanas admitem que Cláudio Valente e Nuno Loureiro poderão ter tido contacto no passado, uma vez que ambos frequentaram o Instituto Superior Técnico, em Lisboa, entre 1995 e 2000.

A eventual relação entre os dois é agora um dos pontos centrais da investigação, embora as autoridades sublinhem que não há ainda confirmação oficial sobre a natureza dessa ligação.

Qual é a sequência temporal dos acontecimentos?

O tiroteio na Universidade de Brown ocorreu primeiro, a 13 de dezembro. Três dias depois, a 16, Nuno Loureiro foi assassinado. Esta sexta-feira, as autoridades anunciaram que o suspeito foi encontrado morto, confirmando a ligação entre os dois crimes.

O que falta esclarecer?

Apesar da confirmação da ligação entre os casos, as autoridades continuam a investigar e os motivos do ataque permanecem desconhecidos.

