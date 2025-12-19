Pelo menos três pessoas morrem após esfaqueamento no metro de Taipei

19 dez, 2025 - 17:46 • Reuters
Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas esta sexta-feira após um homem esfaquear indiscriminadamente na principal estação de metro de Taipei.
Durante a perseguição policial, o homem acabou por morrer ao cair de um edifício enquanto fugia, confirmou o primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai.
O homem começou por lançar bombas de fumo numa estação ferroviária da cidade e, de seguida, correu para uma estação de metro próxima para começar a desferir golpes sem qualquer critério.
O suspeito tinha antecedentes criminais e mandatos de busca em aberto. Crimes violentos são raros em Taiwan.
As autoridades estão a investigar os possíveis motivos do crime.