Português suspeito da morte do físico Nuno Loureiro e de tiroteio na Universidade de Brown

O suspeito do ataque suicidou-se na última noite, adiantaram as autoridades. O corpo foi encontrado numa arrecadação em Salem, New Hampshire, a cerca de 20 quilómetros da baixa da cidade de Boston.

“Sabemos que ele deixou Providence e que cometeu um homicídio noutro estado”, afirmou a mesma fonte.

"O indivíduo foi identificado como sendo Cláudio Manuel Neves Valente , 48 anos. Foi aluno em Brown, com nacionalidade portuguesa e a sua última morada conhecida era em Miami", afirmou um porta-voz da polícia de Rhode Island.

As autoridades norte-americanas confirmaram uma ligação entre o tiroteio na Universidade de Brown e o assassinato de Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston.

O principal suspeito do assassinato do físico Nuno Loureiro, em Boston, e do ataque na universidade de Brown , em Rhode Island, nos Estados Unidos, tem nacionalidade portuguesa e foi encontrado morto, anunciou a polícia numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira de madrugada.

Cláudio Neves Valente será o único suspeito do tiroteio na Universidade de Brown. Os motivos do ataque não são ainda conhecidos.

A viatura alugada utilizada pelo português foi uma das pistas que ajudou as autoridades a deslindar o caso.

Cláudio Neves Valente foi aluno da Universidade de Brown entre o outono de 2000 e a primavera de 2001. Foi admitido na faculdade para um mestrado em Física, que começou em 1 de setembro de 2000, mas meteu uma licença em abril de 2001, antes de formalizar a anulação da matrícula em julho de 2003.



Entrou nos Estados Unidos com um visto de estudante. Mais tarde, candidatou-se a um "Green Card" e, em setembro 2017 , conseguiu essa autorização de residência permanente no país.



Cláudio Neves Valente é a pessoa suspeita de assassinar Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, na segunda-feira.

A morte de Nuno Loureiro aconteceu no sábado, dois dias após o ataque na Universidade de Brown, em que foram assassinados dois estudantes da universidade da Ivy League pelo menos oito ficaram feridos.

Na segunda-feira, o professor do MIT Nuno Loureiro, de 47 anos, foi mortalmente baleado na sua casa, no subúrbio de Brookline, na área de Boston, no estado de Massachusetts, a cerca de 80 quilómetros a norte do campus de Brown.

