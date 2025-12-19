Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Português suspeito da morte do físico Nuno Loureiro e de tiroteio na Universidade de Brown

19 dez, 2025 - 02:37 • Ricardo Vieira

Cláudio Neves Valente, de 48 anos, foi encontrado morto. As autoridades norte-americanas confirmam uma ligação entre o tiroteio na Universidade e o assassinato de Nuno Loureiro, físico português do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston.

A+ / A-

O principal suspeito do assassinato do físico Nuno Loureiro, em Boston, e do ataque na universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos, tem nacionalidade portuguesa e foi encontrado morto, anunciou a polícia numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira de madrugada.

As autoridades norte-americanas confirmaram uma ligação entre o tiroteio na Universidade de Brown e o assassinato de Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston.

"O indivíduo foi identificado como sendo Cláudio Manuel Neves Valente, 48 anos. Foi aluno em Brown, com nacionalidade portuguesa e a sua última morada conhecida era em Miami", afirmou um porta-voz da polícia de Rhode Island.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Sabemos que ele deixou Providence e que cometeu um homicídio noutro estado”, afirmou a mesma fonte.

O suspeito do ataque suicidou-se na última noite, adiantaram as autoridades. O corpo foi encontrado numa arrecadação em Salem, New Hampshire, a cerca de 20 quilómetros da baixa da cidade de Boston.

EUA estão a investigar relação entre tiroteio em universidade e homicídio de professor português do MIT

Estados Unidos

EUA estão a investigar relação entre tiroteio em universidade e homicídio de professor português do MIT

Assassinato de Nuno Loureiro aconteceu na segunda-(...)

Cláudio Neves Valente será o único suspeito do tiroteio na Universidade de Brown. Os motivos do ataque não são ainda conhecidos.

A viatura alugada utilizada pelo português foi uma das pistas que ajudou as autoridades a deslindar o caso.

Cláudio Neves Valente foi aluno da Universidade de Brown entre o outono de 2000 e a primavera de 2001. Foi admitido na faculdade para um mestrado em Física, que começou em 1 de setembro de 2000, mas meteu uma licença em abril de 2001, antes de formalizar a anulação da matrícula em julho de 2003.

Entrou nos Estados Unidos com um visto de estudante. Mais tarde, candidatou-se a um "Green Card" e, em setembro 2017 , conseguiu essa autorização de residência permanente no país.

Cláudio Neves Valente é a pessoa suspeita de assassinar Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, na segunda-feira.

A morte de Nuno Loureiro aconteceu no sábado, dois dias após o ataque na Universidade de Brown, em que foram assassinados dois estudantes da universidade da Ivy League pelo menos oito ficaram feridos.

Na segunda-feira, o professor do MIT Nuno Loureiro, de 47 anos, foi mortalmente baleado na sua casa, no subúrbio de Brookline, na área de Boston, no estado de Massachusetts, a cerca de 80 quilómetros a norte do campus de Brown.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 19 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?