Português suspeito da morte do físico Nuno Loureiro e de tiroteio na Universidade de Brown

19 dez, 2025 - 02:37 • Ricardo Vieira
O principal suspeito do assassinato do físico Nuno Loureiro, em Boston, e do ataque na universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos, tem nacionalidade portuguesa e foi encontrado morto, anunciou a polícia numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira de madrugada.
As autoridades norte-americanas confirmaram uma ligação entre o tiroteio na Universidade de Brown e o assassinato de Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston.
"O indivíduo foi identificado como sendo Cláudio Manuel Neves Valente, 48 anos. Foi aluno em Brown, com nacionalidade portuguesa e a sua última morada conhecida era em Miami", afirmou um porta-voz da polícia de Rhode Island.
“Sabemos que ele deixou Providence e que cometeu um homicídio noutro estado”, afirmou a mesma fonte.
O suspeito do ataque suicidou-se na última noite, adiantaram as autoridades. O corpo foi encontrado numa arrecadação em Salem, New Hampshire, a cerca de 20 quilómetros da baixa da cidade de Boston.
Estados Unidos
Cláudio Neves Valente será o único suspeito do tiroteio na Universidade de Brown. Os motivos do ataque não são ainda conhecidos.
A viatura alugada utilizada pelo português foi uma das pistas que ajudou as autoridades a deslindar o caso.
Cláudio Neves Valente foi aluno da Universidade de Brown entre o outono de 2000 e a primavera de 2001. Foi admitido na faculdade para um mestrado em Física, que começou em 1 de setembro de 2000, mas meteu uma licença em abril de 2001, antes de formalizar a anulação da matrícula em julho de 2003.
Entrou nos Estados Unidos com um visto de estudante. Mais tarde, candidatou-se a um "Green Card" e, em setembro 2017 , conseguiu essa autorização de residência permanente no país.
Cláudio Neves Valente é a pessoa suspeita de assassinar Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, na segunda-feira.
A morte de Nuno Loureiro aconteceu no sábado, dois dias após o ataque na Universidade de Brown, em que foram assassinados dois estudantes da universidade da Ivy League pelo menos oito ficaram feridos.
Na segunda-feira, o professor do MIT Nuno Loureiro, de 47 anos, foi mortalmente baleado na sua casa, no subúrbio de Brookline, na área de Boston, no estado de Massachusetts, a cerca de 80 quilómetros a norte do campus de Brown.
