Guerra na Ucrânia

Putin diz que a Rússia não tem intenção de atacar a Europa

19 dez, 2025 - 12:23 • Reuters

Putin afirmou que sempre retaliará caso a Ucrânia ataque os navios russos e a população do país

[Em atualização]

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta sexta-feira que a Rússia estaria pronta para pôr fim imediato à guerra na Ucrânia se recebesse garantias da sua segurança.

Putin disse ainda que Moscovo não tem qualquer intenção de atacar a Europa.

Na conferência sobre os resultados do ano, o Presidente russo reafirmou a vontade de que a Rússia está aberta à cooperação “em termos de igualdade” com o Ocidente.

Porém, Putin afirmou que sempre retaliará caso a Ucrânia ataque os navios russos e a população do país.

