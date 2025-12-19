Putin diz que a Rússia não tem intenção de atacar a Europa

19 dez, 2025 - 12:23 • Reuters
[Em atualização]
O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta sexta-feira que a Rússia estaria pronta para pôr fim imediato à guerra na Ucrânia se recebesse garantias da sua segurança.
Putin disse ainda que Moscovo não tem qualquer intenção de atacar a Europa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Na conferência sobre os resultados do ano, o Presidente russo reafirmou a vontade de que a Rússia está aberta à cooperação “em termos de igualdade” com o Ocidente.
Porém, Putin afirmou que sempre retaliará caso a Ucrânia ataque os navios russos e a população do país.
Guerra na Ucrânia
Putin culpa Kiev por "desencadear a guerra" e most(...)