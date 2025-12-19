Reddit "apanha" português suspeito de tiroteio. Publicação de sem-abrigo ajudou a polícia

A polícia estava a ter dificuldades em identificar o autor, quer do tiroteio da Universidade de Brown, a 13 de dezembro, quer da morte do físico português Nuno Loureiro, dois dias depois. Inicialmente, nem se imaginava que os dois casos poderiam estar relacionados. Depois, o Reddit entrou em ação e mudou o caso por completo. Tudo começou quando o utilizador "Tired_CollegeStudent" publicou online um aviso do FBI a pedir mais informações sobre o suspeito do tiroteio na universidade, no passado sábado. Outro utilizador, "Lamin_kaare", pessoa em situação de sem-abrigo e antigo aluno daquela escola da Ivy League, respondeu ao apelo, pedindo às autoridades que investigassem um Nissan cinzento com matrícula da Flórida, que lhe pareceu suspeito. A viatura, que achou "ser um carro alugado", estava estacionada na Universidade de Brown no dia do tiroteio e deixou desconfianças a Lamin, que acabou mesmo por se cruzar nesse dia com o suspeito, que seria mais tarde identificado como Cláudio Neves Valente. Na resposta, pedia que a mensagem fosse levada "muito a sério". "O carro estava estacionado em frente a um pequeno barracão atrás da Rhode Island Historical Society. Ele usou o comando para abrir o carro, aproximou-se e, de repente, algo o fez recuar. Quando recuou, voltou a trancar o carro", começa por explicar. Desconfiado, investigou. "Achei estranho e, quando ele deu uma volta ao quarteirão, aproximei-me do carro e foi aí que vi que a matrícula era da Flórida", outro estado norte-americano.

Outros utilizadores do Reddit pediram a "lamin_kaare" que falasse com as autoridades, algo que acabou mesmo por acontecer. Muitos não esperaram e também ligaram à polícia a alertar para o comentário. A insistência ajudou e a pista acabou por deslindar o caso. Segundo a Associated Press, o utilizador trata-se de uma pessoa em situação de sem-abrigo, apenas identificado como "John", que já tinha sido aluno da Universidade de Brown, tal como o suspeito agora identificado. A identificação do Nissan cinzento permitiu à polícia associar um veículo ao suspeito e, a partir daí, analisar gravações de mais de 70 câmaras de videovigilância. Às autoridades, "John" deu mais detalhes sobre o seu "encontro" com o suspeito: antes da sua investigação improvisada ao automóvel, já se tinha cruzado com o português numa casa de banho, antes do tiroteio. Começou aí a sua desconfiança: Cláudio Neves Valente usava "roupa inapropriada" para a temperatura que se registava naquele dia, talvez para encobrir a sua identidade. Mais tarde, encontrou o suspeito na rua e decidiu prestar mais atenção ao seu comportamento, o que acabou por levá-lo a se aproximar do seu carro. "Ele mudou completamente o caso", diz o procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, durante a conferência de imprensa sobre o caso, citada pela Associated Press. Na quinta-feira, "lamin_kaare" voltou a publicar na plataforma Reddit para confirmar que tinha falado com a polícia e que acreditava que o FBI "também estava a ouvir". "Todos os profissionais com quem interagi hoje foram extremamente profissionais e trabalharam para que eu estivesse à vontade. Com todo o respeito, já disse tudo o que tinha a dizer sobre este tema às pessoas certas", rematou, rejeitando falar mais sobre o assunto e desejando, na altura, que o suspeito fosse detido e todos pudessem "passar as festas em família e em segurança".

