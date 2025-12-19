Ouvir
Reino Unido confirma ataque informático ao Ministério dos Negócios Estrangeiros

19 dez, 2025 - 07:15 • João Malheiro

Jornal "The Sun" avança com possibilidade de o ataque ter tido autoria chinesa.

O governo do Reino Unido confirmou esta sexta-feira a ocorrência de um ataque informático ao seu Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O ataque terá acontecido em outubro e, de acordo com o jornal "The Sun", o ataque poderá ter autoria chinesa.

O ministro britânico Chris Bryant, numa entrevista ao Times Radio, admite o sucedido mas não confirma o envolvimento quer de um agente, quer do próprio estado da China. Contudo, garante "com bastante confiança" que ninguém foi lesado pelo ataque.

Já esta quinta-feira tinha sido confirmado outro ataque informático a serviços públicos do Reino Unido, neste caso a um fornecedor de tecnologia para o Serviço Nacional de Saúde britânico (conhecido pela sigla em inglês NHS).

"Houve impacto mínimo e os nossos serviços clínicos mantiveram-se operacionais", garantiu a empresa que fornece os serviços informáticos.

Tópicos
