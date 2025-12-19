Rússia quer acabar com a guerra "por meios pacíficos", mas Ucrânia "não está preparada"

19 dez, 2025 - 12:00 • Catarina Magalhães
O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta sexta-feira que a Rússia quer terminar a guerra "por meios pacíficos" ao contrário da Ucrânia que "não está preparada para a paz".
Putin acredita que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não está preparado para discutir concessões territoriais, culpando Kiev por "desencadear a guerra".
Na conferência sobre os resultados do ano, Putin mostrou-se confiante de que, até no final do ano, haverá novos avanços na tomada de território ucraniano.
Para o Presidente russo, o governo de Kiev ainda não está disposto a negociar para a paz neste conflito. "Não vemos, de facto, essa disposição por parte da Ucrânia. Eles recusam-se a fechar este conflito por meios pacíficos."
Porém, Putin acredita em futuros diálogos entre os dois países: "Estamos dispostos e queremos resolver este conflito pela paz, eliminando as causas que levaram a esta crise."
Apesar da União Europeia decidir pedir um empréstimo para financiar a Ucrânia, o Presidente russo acusou aos 27 de tentar uma "pilhagem à luz do dia" dos ativos russos congelados.
"Porque é que esta pilhagem não pode ser levada a cabo? Porque as consequências poderiam ser graves para os ladrões.”
Ainda assim, Putin aproveitou a reunião para anunciar que a Rússia – mesmo sob as sanções económicas ocidentais contra Moscovo – conseguiu equilibrar o orçamento e tem um saldo ao nível de 2021, antes da guerra com a Ucrânia.
A estabilidade económica e financeira permitirá, segundo Putin, alcançar vários objetivos no âmbito de projetos nacionais e satisfazer as necessidades das forças armadas.