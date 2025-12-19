Saúde da princesa herdeira da Noruega agrava-se. Transplante de pulmão será solução

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, deverá submeter-se a um transplante de pulmão após uma deterioração do seu estado de saúde nos últimos meses, informou a Casa Real norueguesa esta sexta-feira.

A esposa do príncipe herdeiro Haakon, sucessor ao trono, foi diagnosticada em 2018 com fibrose pulmonar, uma doença crónica caracterizada pela formação de cicatrizes nos pulmões, que reduz progressivamente a capacidade de absorção de oxigénio. Segundo o palácio, exames recentes revelaram uma clara evolução negativa da doença.

“Eu esperava conseguir controlar esta doença com medicamentos, e a progressão tem sido bastante lenta, mas agora avançou mais rapidamente do que eu e os médicos esperávamos”, afirmou Mette-Marit em declarações à emissora pública NRK.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a Casa Real, ainda não foi definida a data em que a princesa herdeira será colocada na lista de espera para o transplante. “Estamos a aproximar-nos do momento em que um transplante de pulmão deve ser realizado e estamos a fazer os preparativos necessários para que isso seja possível quando chegar a hora”, explicou o professor Are Martin Holm, da unidade pulmonar do Hospital Universitário de Oslo, citado no mesmo comunicado.

O príncipe herdeiro Haakon afirmou que a família tem sentido claramente a mudança no estado de saúde de Mette-Marit. “Vimos que ela está com mais dificuldade para respirar”, disse à NRK, numa entrevista conjunta com a esposa.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, elogiou a forma aberta como a princesa herdeira tem falado sobre a sua condição, destacando que isso pode ajudar outras pessoas com problemas semelhantes. “Acho que toda a Noruega lhe deseja tudo de bom, que receba um bom tratamento e tenha uma rápida recuperação”, afirmou.

Mette-Marit tinha 25 anos, era mãe solteira e não pertencia à realeza quando conheceu Haakon, num festival de música em 1999. O romance, inicialmente marcado por forte atenção mediática, acabaria por conquistar grande parte da população norueguesa e culminou no casamento do casal em 2001.