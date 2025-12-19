Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde da princesa herdeira da Noruega agrava-se. Transplante de pulmão será solução

19 dez, 2025 - 11:31 • Olímpia Mairos , com Reuters

Casa Real confirma progressão da fibrose pulmonar de Mette-Marit e prepara eventual inclusão na lista de espera para transplante.

A+ / A-

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, deverá submeter-se a um transplante de pulmão após uma deterioração do seu estado de saúde nos últimos meses, informou a Casa Real norueguesa esta sexta-feira.

A esposa do príncipe herdeiro Haakon, sucessor ao trono, foi diagnosticada em 2018 com fibrose pulmonar, uma doença crónica caracterizada pela formação de cicatrizes nos pulmões, que reduz progressivamente a capacidade de absorção de oxigénio. Segundo o palácio, exames recentes revelaram uma clara evolução negativa da doença.

“Eu esperava conseguir controlar esta doença com medicamentos, e a progressão tem sido bastante lenta, mas agora avançou mais rapidamente do que eu e os médicos esperávamos”, afirmou Mette-Marit em declarações à emissora pública NRK.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a Casa Real, ainda não foi definida a data em que a princesa herdeira será colocada na lista de espera para o transplante. “Estamos a aproximar-nos do momento em que um transplante de pulmão deve ser realizado e estamos a fazer os preparativos necessários para que isso seja possível quando chegar a hora”, explicou o professor Are Martin Holm, da unidade pulmonar do Hospital Universitário de Oslo, citado no mesmo comunicado.

O príncipe herdeiro Haakon afirmou que a família tem sentido claramente a mudança no estado de saúde de Mette-Marit. “Vimos que ela está com mais dificuldade para respirar”, disse à NRK, numa entrevista conjunta com a esposa.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, elogiou a forma aberta como a princesa herdeira tem falado sobre a sua condição, destacando que isso pode ajudar outras pessoas com problemas semelhantes. “Acho que toda a Noruega lhe deseja tudo de bom, que receba um bom tratamento e tenha uma rápida recuperação”, afirmou.

Mette-Marit tinha 25 anos, era mãe solteira e não pertencia à realeza quando conheceu Haakon, num festival de música em 1999. O romance, inicialmente marcado por forte atenção mediática, acabaria por conquistar grande parte da população norueguesa e culminou no casamento do casal em 2001.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?