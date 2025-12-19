Sete detidos em Sydney ligados a Islão radical e suspeitos de planearem ataque

19 dez, 2025 - 07:42 • Lusa
A polícia australiana anunciou esta quinta-feira que sete indivíduos detidos no bairro de Liverpool, sudoeste de Sydney, têm ligações a uma ideologia islâmica extremista e são suspeitos de planearem um ataque.
Segundo o vice-comissário da polícia de Nova Gales do Sul, David Hudson, os homens detidos viajaram do estado de Victoria (sul da Austrália) e foram intercetados na quinta-feira após uma operação que envolveu unidades táticas fortemente armadas.
Durante a operação, cinco dias depois do ataque terrorista na praia de Bondi que visou participantes de uma festividade judaica e fez 16 mortos, a polícia intercetou os dois veículos em que os suspeitos seguiam.