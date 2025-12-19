Ouvir
  19 dez, 2025
Estados Unidos

Suspeito de ataque na universidade de Brown é português

19 dez, 2025 - 02:37 • Ricardo Vieira

Cláudio Neves Valente, de 48 anos, foi encontrado morto. Notícia foi confirmada pelas forças de segurança. A polícia norte-americana está a investigar se o suspeito é a pessoa que assassinou Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston.

O principal suspeito do ataque na universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos, tem nacionalidade portuguesa e foi encontrado morto, anunciou a polícia numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira de madrugada.

"O indivíduo foi identificado como sendo Cláudio Neves Valente, 48 anos. Foi aluno em Brown, com nacionalidade portuguesa e a sua última morada conhecida era em Miami", afirmou um porta-voz da polícia de Rhode Island.

O suspeito do ataque suicidou-se na última noite, adiantaram as autoridades. O corpo foi encontrado numa arrecadação em Salem, New Hampshire, a cerca de 20 quilómetros da baixa da cidade de Boston.

Cláudio Neves Valente será o único suspeito do tiroteio na Universidade de Brown.

Os motivos do ataque não são ainda conhecidas.

A polícia norte-americana está a investigar se Cláudio Neves Valente é a pessoa que assassinou Nuno Loureiro, físico português do do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, na segunda-feira.

A morte de Nuno Loureiro aconteceu no sábado, dois dias após o ataque na Universidade de Brown, em que foram assassinados dois estudantes da universidade da Ivy League pelo menos oito ficaram feridos.

Na segunda-feira, o professor do MIT Nuno Loureiro, de 47 anos, foi mortalmente baleado na sua casa, no subúrbio de Brookline, na área de Boston, no estado de Massachusetts, a cerca de 80 quilómetros a norte do campus de Brown.


[em atualização]

Tópicos
Saiba Mais
