Suspeito de ataque na universidade de Brown é português

19 dez, 2025 - 02:37 • Ricardo Vieira
O principal suspeito do ataque na universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos, tem nacionalidade portuguesa e foi encontrado morto, anunciou a polícia numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira de madrugada.
"O indivíduo foi identificado como sendo Cláudio Neves Valente, 48 anos. Um estudante de Brown, com nacionalidade portuguesa e a sua última morada conhecida era em Miami", afirmou um porta-voz da polícia de Rhode Island.
O suspeito do ataque suicidou-se na última noite, adiantaram as autoridades.
[em atualização]