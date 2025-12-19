"Temos um acordo": Líderes europeus anunciam empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia

"Temos um acordo. A decisão de garantir 90 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia para 2026 e 2027 foi aprovada. Prometemos e cumprimos".

Foi assim que António Costa, o presidente do Conselho Europeu, anunciou o acordo alternativo durante a maratona negocial do Conselho Europeu, depois de ter falhado o plano inicial de usar os ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia.

Antes do anúncio, a Renascença tinha apurado que os chefes de Estado e de governo da União Europeia não chegaram a acordo para a utilização dos ativos russos congelados para financiar a Ucrânia. A maratona negocial vai continuar a seguir a um intervalo de meia hora e os Estados-membros vão avançar agora para o debate sobre chamado plano B.

O plano secundário, agora anunciado, prevê um empréstimo europeu à Ucrânia, que deverá passar pela emissão conjunta de dívida, no valor de 90 mil milhões de euros.