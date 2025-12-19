Ouvir
Tribunal alemão condena homem por violar e filmar esposa durante anos

19 dez, 2025 - 20:49 • Redação

Cidadão alemão nascido em Espanha foi condenado a oito anos e meio de prisão por drogar, violar e filmar a esposa durante anos. O tribunal de Aachen considerou provado o abuso continuado e a divulgação dos vídeos online.

Um tribunal na cidade alemã de Aachen condenou esta sexta-feira um homem de 61 anos a oito anos e meio de prisão por ter drogado, violado e filmado a sua esposa ao longo de vários anos, entre 2018 e 2024. Os vídeos dos abusos foram depois divulgados online.

A notícia é avançada pela “BBC”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Identificado apenas como Fernando P., o arguido, cidadão alemão nascido em Espanha, foi considerado culpado pelos crimes de violação agravada, ofensa à integridade física grave e violação da intimidade pessoal.

Segundo o tribunal, Fernando P. drogava a mulher em casa e cometia os abusos enquanto esta se encontrava inconsciente. Além disso, gravava os atos e partilhava os vídeos em plataformas online e grupos de conversa.

"Ele carregava os vídeos destes atos em grupos de chat e plataformas na internet, tornando-os acessíveis a outros utilizadores", afirmou Katharina Effert, porta-voz do tribunal.

Grande parte do julgamento decorreu à porta fechada, por forma a proteger a identidade da vítima. A advogada da mulher, Nicole Servaty, destacou a importância do seu testemunho em tribunal.

"Ela teve realmente uma voz neste processo", afirmou. "Pôde testemunhar, expressar os seus sentimentos e tudo o que a tem atormentado."

Embora a decisão judicial não repare o sofrimento causado, a defesa considera que poderá ajudar no processo de recuperação emocional da vítima. A sentença está ainda sujeita a recurso.

