Trump suspende programa de vistos após ligação de português a homicídio e tiroteio em universidade dos EUA

19 dez, 2025
O Presidente norte-americano Donald Trump anunciou a suspensão do programa de vistos especiais para diversidade, conhecido como Diversity Visa Program ou “green card da diversidade”, mecanismo que permitiu a entrada nos Estados Unidos do suspeito envolvido no tiroteio registado na Universidade de Brown e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
As autoridades norte-americanas confirmaram que existe um cidadão português entre os principais suspeitos do homicídio do físico português Nuno Loureiro e do tiroteio ocorrido no campus da Universidade de Brown. O caso está a ser investigado como um episódio violento com ligações diretas entre os dois crimes.
O suspeito foi identificado como Cláudio Neves Valente, de 48 anos, que, entretanto, foi encontrado morto, em circunstâncias ainda por esclarecer. Segundo fontes oficiais, os investigadores estabeleceram uma ligação entre o tiroteio na universidade e o assassinato de Nuno Loureiro, investigador português de renome internacional, que exercia funções como professor no MIT, em Boston.
Cláudio Neves Valente teve passagem académica pela Universidade de Brown, onde foi aluno entre o outono de 2000 e a primavera de 2001, facto que está a ser analisado pelas autoridades no âmbito da investigação, nomeadamente para apurar eventuais motivações pessoais ou profissionais associadas aos crimes.
Nuno Loureiro, de 47 anos, foi mortalmente baleado na passada segunda-feira na sua residência, situada em Brookline, um subúrbio da área metropolitana de Boston. A morte do físico português causou forte comoção na comunidade científica internacional e junto da comunidade portuguesa nos Estados Unidos.
O anúncio da suspensão do programa de vistos para diversidade surge num contexto de forte debate político e de segurança interna nos EUA, com Donald Trump a associar a decisão à necessidade de reforçar os mecanismos de controlo migratório. As investigações aos crimes continuam em curso, estando as autoridades norte-americanas a trabalhar para esclarecer totalmente os contornos do caso e as responsabilidades envolvidas.