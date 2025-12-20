Clinton demarca-se de ficheiros Epstein e acusa Trump de desviar atenções

Um porta-voz do ex-Presidente norte-americano Bill Clinton afastou hoje qualquer ligação à rede de tráfico infantil liderada por Jeffrey Epstein e acusou o atual líder da Casa Branca, Donald Trump, de tentar desviar atenções sobre o escândalo.

Entre os cerca de 4.000 ficheiros divulgados na sexta-feira pelo Departamento de Justiça, prazo estabelecido por lei para a sua publicação, várias fotos mostram Jeffrey Epstein na companhia de superestrelas como Michael Jackson e Mick Jagger e do ex-Presidente Bill Clinton.

No entanto, alguns rostos foram enegrecidos, assim como grandes excertos de documentos, incluindo uma lista de 254 "massagistas" com os seus nomes ocultados, ou 119 páginas de um documento judicial de um tribunal de Nova Iorque, riscadas sem explicação.

Em reação, Angel Ureña, porta-voz de Bill Clinton criticou que a Casa Branca tenha mantido em segredo os ficheiros durante meses para a seguir as divulgar numa sexta-feira à noite, sugerindo que o seu interesse não era movido pela proteção do ex-Presidente democrata: “Trata-se de se proteger do que está para vir, ou do que tentarão esconder para sempre”.

Numa mensagem na rede X, Ureña afirmou que as autoridades norte-americanas “podem publicar todas as fotos granuladas de há mais de 20 anos que quiserem”, mas frisou que “isso não tem nada a ver com Bill Clinton”.

O porta-voz assinalou que “há dois tipos de pessoas” neste caso: o primeiro grupo não sabia de nada e cortou relações com Epstein antes de os seus crimes virem a público, e o segundo continuou a sua relação com ele depois: “Nós estamos no primeiro grupo”, declarou.

“Nenhuma tentativa de atraso por parte do segundo grupo vai mudar isto. Todos, especialmente os seguidores do MAGA, esperam respostas, não bodes expiatórios”, disse ainda, referindo-se ao movimento ideológico de apoio a Donald Trump, que era próximo de Epstein.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, acusou hoje o Departamento de Justiça de violar a lei após a divulgação de alguns ficheiros relacionados com o criminoso sexual condenado.

Schumer alegou que faltavam documentos nos arquivos e que muitos dos que foram divulgados tinham sido censurados, com rostos desfocados em fotografias e excertos de documentos escritos omitidos, incluindo o caso do grande júri, que é fundamental para identificar os responsáveis pelos abusos.