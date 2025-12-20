Estados Unidos apreendem novo petroleiro nas imediações da Venezuela

Na mesma publicação, Kristi Noem sublinha que Washington continuará a perseguir o transporte ilegal de petróleo sancionado , alegando que essas atividades servem para financiar o narcoterrorismo na região . “Vamos encontrá-los e vamos detê-los”, afirma.

Numa publicação na rede social X, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, confirmou que a operação foi realizada antes do amanhecer deste sábado, 20 de dezembro , foi conduzida pela Guarda Costeira dos EUA, com apoio do Departamento de Defesa, e resultou na apreensão de um navio que tinha atracado pela última vez na Venezuela”.

Os Estados Unidos intercetaram , este sábado, um novo petroleiro sujeito a sanções internacionais em águas do Mar das Caraíbas, próximo da costa venezuelana.

Segundo a NBC News, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão a dar apoio logístico à operação, incluindo o uso de helicópteros para transportar membros da Guarda Costeira até ao navio e para monitorizar a intervenção. Já fontes citadas pela agência Associated Press referem que se tratou de uma “abordagem consentida”, com o navio-tanque a parar voluntariamente e a permitir a entrada das autoridades norte-americanas.

Esta não é a primeira ação do género. Na semana passada, a administração do Presidente Donald Trump já tinha apreendido outra embarcação proveniente da Venezuela, tendo confiscado a carga de crude que transportava.

Até ao momento, Donald Trump não comentou publicamente esta nova operação. Nas últimas semanas, o Presidente tem reforçado a pressão sobre Caracas e ordenou recentemente um bloqueio total à entrada e saída de petroleiros sancionados pelo governo dos EUA. Trump afirmou ainda, na passada quarta-feira, que a Venezuela retirou às empresas norte-americanas os direitos de exploração de petróleo no país.

Venezuela diz ter recebido do Irão oferta de apoio contra a "pirataria" dos EUA

Entretanto, o Governo venezuelano anunciou ter recebido do Irão uma proposta de cooperação “em todos os domínios” para enfrentar aquilo que classifica como “pirataria e terrorismo internacional” por parte dos Estados Unidos, que mantêm presença militar em águas das Caraíbas próximas da Venezuela.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Yván Gil, informou através do Telegram que manteve uma conversa telefónica com o seu homólogo iraniano, Abás Araqchí. Segundo Gil, ambos analisaram “os acontecimentos recentes nas Caraíbas”, incluindo o que descreveu como ameaças, atos de pirataria e o alegado roubo de navios carregados com petróleo venezuelano.

De acordo com o chefe da diplomacia venezuelana, Teerão manifestou total solidariedade com Caracas e colocou-se disponível para cooperar amplamente, denunciando o que considera ser uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional por parte dos Estados Unidos.