América Latina

"Intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe", diz Lula da Silva

20 dez, 2025 - 15:17 • Catarina Magalhães

Presidente brasileiro acredita que "os limites do direito internacional estão a ser testados". Lula revelou ainda que quer conversar com Trump antes do Natal para que não aconteça uma eventual guerra entre os EUA e a Venezuela.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, reagiu este sábado às ameaças constantes da administração Trump em avançar com ataques terrestres na Venezuela, afirmando que seria um "precedente perigoso para o mundo".

"Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária", disse Lula em conferência de imprensa sobre o acordo comercial Mercosul.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que não está a excluir a possibilidade de uma guerra com o governo venezuelano de Nicolás Maduro, em entrevista ao canal norte-americano "NBC News".

"Não excluo essa possibilidade, não", disse em entrevista telefónica.

Lula da Silva acredita, por isso, que "os limites do direito internacional estão a ser testados" e que "a força dos regimes democráticos estão a ser posta à prova".

O Presidente do Brasil alerta ainda que a América Latina "voltou a ser assombrada pela presença militar de uma potência extra-regional".

Ainda sobre a tensão entre os EUA e a Venezuela, Lula revelou que quer conversar com Trump antes do Natal para que não aconteça uma eventual guerra, avançou o jornal brasileiro "G1".

"Eu disse ao Trump: 'Fica mais barato conversar e menos sofrível do que avançar para uma guerra'", comentou o Presidente brasileiro, manifestando que "o poder da palavra pode evitar muita confusão na vida dos países".

Nos últimos meses, a administração Trump tem conduzido ataques a embarcações suspeitas de operar no tráfico de droga nas Caraíbas e no leste do Pacífico, que já resultaram em pelo menos 104 mortos.

