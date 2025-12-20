"Intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe", diz Lula da Silva

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, reagiu este sábado às ameaças constantes da administração Trump em avançar com ataques terrestres na Venezuela, afirmando que seria um "precedente perigoso para o mundo".

"Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária", disse Lula em conferência de imprensa sobre o acordo comercial Mercosul.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que não está a excluir a possibilidade de uma guerra com o governo venezuelano de Nicolás Maduro, em entrevista ao canal norte-americano "NBC News".

"Não excluo essa possibilidade, não", disse em entrevista telefónica.

Lula da Silva acredita, por isso, que "os limites do direito internacional estão a ser testados" e que "a força dos regimes democráticos estão a ser posta à prova".

